Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що критично важливими для України є артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів.
Дивіться також Росіяни контрнаступають на Півдні й під Бахмутом: як за тиждень змінилась карта фронту
Було б добре, якби країни Заходу передавали більше таких боєприпасів. Вони надзвичайно зараз потрібні.
Нам не вистачає снарядів. От 20 тисяч снарядів від Німеччини – це мало. На піку українські військові можуть відстрілювати близько 7 тисяч снарядів з добу. Росіяни на піку відстрілювали десь 70 тисяч снарядів на добу,
– зазначив Ступак.
Дивіться також – спецпідрозділ ГУР біля Кримського мосту
Чи є альтернатива артилерійським снарядам
Як припустив Ступак, певною альтернативою артилерійським снарядам можуть стати FPV-дрони. Тим паче що їхня ціна порівняно невисока – близько 800 доларів. Однак, звісно, вони повністю не зможуть замінити ці боєприпаси.
Це – керований снаряд. Так, він може не дуже потужний. Але в руках досвідченого оператора може пролетіти 10 кілометрів та влучати в будь-що: мотоцикл, віконце, де росіяни проводять наради тощо. Це також важливо,
– сказав Ступак.
Військова допомога від країн Заходу: коротко
- Сполучені Штати поки не ухвалили допомогу для України на 2024 рік, але процес потроху просувається. Є сподівання, що ситуація покращиться після Дня подяки, яке відзначають 23 листопада.
- 20 листопада у Пентагоні оголосили про передачу нового пакету озброєння для України на 100 мільйонів доларів. Туди увійдуть зенітні ракети Stinger, один HIMARS та додаткові боєприпаси до нього, артилерійські снаряди 155-мм та 105-мм калібрів тощо.
- Крім того, 21 листопада Німеччина заявила про нову допомогу для України. Вони передадуть 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, чотири системи ППО IRIS-T SLM, протитанкові міни тощо.