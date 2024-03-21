Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что количество оружия, которое будет поставляться в Украину в рамках поддержки европейскими странами, увеличивается. В то же время учитывая интенсивность и масштаб войны, дефицит вооружения будет ощущаться. Однако такие же проблемы есть и у врага.

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К дроновой коалиции присоединились новые страны

Он подчеркнул, что у наших партнеров есть возможность закупать для Украины дополнительные снаряды. Это инициатива не только Чехии, есть ряд других стран, которые профинансировали закупки боеприпасов и готовы дальше это делать.

Поэтому мы все же выйдем на те параметры, о которых говорил Жозеп Боррель, по количеству снарядов в месяц. Речь идет о не менее 150 – 250 тысяч снарядов крупных калибров,

– отметил советник главы ОПУ.

Также по итогам "Рамштайна-20" к дроновой коалиции присоединились новые страны. Это очень важно, по его мнению, потому что благодаря FPV-дронам частично можно компенсировать дефицит определенных снарядов.

"Поэтому надо существенно наращивать производство дронов. Это уже происходит в европейских странах и, безусловно, в Украине", – подчеркнул Подоляк.

Строим дальнобойные ракеты

Еще одно направление – приоритетное – это дальнобойные ракеты. Они являются очень эффективными, потому что позволяют существенно влиять на возможность России логистически подвозить дополнительные ресурсы.

В Украине, по словам советника главы ОПУ, строятся дальнобойные ракеты. Также есть активные переговорные площадки, на которых обсуждается существенное наращивание производства в странах-партнерах ракет и увеличение поставок в Украину.

"Все наращивается, и у нас будет достаточно оружия, по крайней мере для того, чтобы вести эффективные оборонительные действия, и концентрироваться на определенных направлениях для проведения активных контрдействий", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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