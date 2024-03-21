Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що кількість зброї, яка постачатиметься в Україну в рамках підтримки європейськими країнами, збільшується. Водночас враховуючи інтенсивність і масштаб війни, дефіцит озброєння буде відчуватися. Проте такі самі проблеми має і ворог.

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До дронової коаліції доєдналися нові країни

Він наголосив, що у наших партнерів є можливість закупляти для України додаткові снаряди. Це ініціатива не тільки Чехії, є низка інших країн, які профінансували закупівлі боєприпасів і готові далі це робити.

Тому ми все ж таки вийдемо на ті параметри, про які говорив Жозеп Боррель, щодо кількості снарядів на місяць. Йдеться про щонайменше 150 – 250 тисяч снарядів великих калібрів,

– зазначив радник глави ОПУ.

Також за підсумками "Рамштайна-20" до дронової коаліції доєдналися нові країни. Це дуже важливо, на його думку, тому що завдяки FPV-дронам частково можна компенсувати дефіцит певних снарядів.

"Тому треба суттєво нарощувати виробництво дронів. Це вже відбувається у європейських країнах і, безумовно, в Україні", – наголосив Подоляк.

Будуємо далекобійні ракети

Ще один напрямок – найпріоритетніший – це далекобійні ракети. Вони є дуже ефективними, тому що дозволяють суттєво впливати на можливість Росії логістично підвозити додаткові ресурси.

В Україні, за словами радника глави ОПУ, будуються далекобійні ракети. Також є активні переговорні майданчики, на яких обговорюється суттєве нарощування виробництва в країнах-партнерах ракет і збільшення постачання в Україні.

"Все нарощується, і в нас буде достатньо зброї, принаймні для того, щоб вести ефективні оборонні дії, і концентруватись на певних напрямках для проведення активних контрдій", – підкреслив Михайло Подоляк.

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