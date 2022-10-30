Литва поможет Украине уничтожать оккупантов: что вскоре получат ВСУ

Литва поможет Украине с ремонтом немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH2000). Речь идет о самоходных артиллерийских установках, которые были повреждены на войне в Украине.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна отремонтирует установки, которые были повреждены в Украине. По его словам, Литва отремонтирует не менее 12 установок Panzerhaubitze 2000.

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В Украину едут отремонтированные гаубицы

Арвидас Анушаускас отметил, что ремонт немецких гаубиц организован в Литве. Сообщается, что две установки после ремонта уже уезжают в Украину.

Ремонт гаубиц PzH2000, поврежденных в Украине, будет по-прежнему организован в Литве. Две после ремонта едут в Украину и еще две в это время везут в Литву. Как минимум 12 из них планируется отремонтировать в Литве,

– сообщил литовский чиновник.

Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас 14 октября информировал, что в Литве отремонтировали немецкие САУ PzH 2000. Он сообщал, что установки уже возвращаются на поле боя.

Украина получит дополнительные установки Panzerhaubitze 2000

Федеральное министерство обороны Германии 12 октября сообщило, что Украина получит дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские системы Panzerhaubitze 2000.

Германия приняла решение оказать военную помощь Украине после встречи в формате "Рамштайн".

О передаче систем MARS и 4 гаубиц Panzerhaubitze 2000 в Киеве объявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он впервые приехал в Украину после вторжения России 24 февраля.

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