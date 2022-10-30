Литва поможет Украине уничтожать оккупантов: что вскоре получат ВСУ
Источник:Арвидас Анушаускас
Литва поможет Украине с ремонтом немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH2000). Речь идет о самоходных артиллерийских установках, которые были повреждены на войне в Украине.
Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна отремонтирует установки, которые были повреждены в Украине. По его словам, Литва отремонтирует не менее 12 установок Panzerhaubitze 2000.
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В Украину едут отремонтированные гаубицы
Арвидас Анушаускас отметил, что ремонт немецких гаубиц организован в Литве. Сообщается, что две установки после ремонта уже уезжают в Украину.
Ремонт гаубиц PzH2000, поврежденных в Украине, будет по-прежнему организован в Литве. Две после ремонта едут в Украину и еще две в это время везут в Литву. Как минимум 12 из них планируется отремонтировать в Литве,
– сообщил литовский чиновник.
Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас 14 октября информировал, что в Литве отремонтировали немецкие САУ PzH 2000. Он сообщал, что установки уже возвращаются на поле боя.
Украина получит дополнительные установки Panzerhaubitze 2000
- Федеральное министерство обороны Германии 12 октября сообщило, что Украина получит дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские системы Panzerhaubitze 2000.
- Германия приняла решение оказать военную помощь Украине после встречи в формате "Рамштайн".
- О передаче систем MARS и 4 гаубиц Panzerhaubitze 2000 в Киеве объявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он впервые приехал в Украину после вторжения России 24 февраля.
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