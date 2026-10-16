"У Европы есть решение": Макрон объявил об ускоренных поставках ракет в Украину

Франция ускоряет поставки ракет в Киев и углубляет сотрудничество в сфере БПЛА и противоракетной обороны. В Париже также объявили о дополнительных встречах, которые должны помочь быстрее получать разрешения на производство иностранного вооружения в Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Европейской рады в Брюсселе.

Как Франция планирует ускорить оказание военной помощи Украине?

Макрон подчеркнул, что Европа не перестанет поддерживать Украину, несмотря на неоднозначные сигналы и колебания некоторых партнеров.

Мы не оставим Украину и украинцев без поддержки, ведь это война сопротивления российской агрессии. В то время, когда возникают определенные неоднозначности, а некоторые колеблются, роль европейцев заключается в том, чтобы твердо придерживаться своей позиции. Ведь речь идет о безопасности Европы и защите международных принципов,

– подчеркнул французский президент.

Европа продолжает оказывать Украине бюджетную помощь. В частности, Европейская комиссия объявила о новом транше финансирования.

Отдельно Макрон рассказал об ускорении реализации договоренностей, достигнутых между Францией и Украиной в июле. Речь идет о поставках ракет, развитии сотрудничества в сфере беспилотников и укреплении противоракетной обороны.

Еще одним направлением сотрудничества является упрощение процедур, которые позволят иностранным партнерам производить определенные виды вооружения непосредственно на территории Украины. Для этого необходимо ускорить процесс лицензирования и получения соответствующих разрешений.

В ближайшие дни состоятся дополнительные встречи, призванные ускорить процесс лицензирования, то есть выдачи разрешений на более быстрое производство определенных видов нашего вооружения третьими сторонами непосредственно на территории Украины,

– пояснил президент Франции.

Напомним, Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо вопросы защиты гражданской инфраструктуры от российских обстрелов. Стороны объявили о новых решениях в поддержку Украины уже в этом месяце.