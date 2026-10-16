Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі.

Як Франція планує пришвидшити військову допомогу Україні?

Макрон наголосив, що Європа не припинить підтримувати Україну, попри неоднозначні сигнали та вагання деяких партнерів.

Ми не залишимо Україну та українців без підтримки, адже це війна спротиву російській агресії. У час, коли виникають певні неоднозначності, а дехто вагається, роль європейців полягає в тому, щоб твердо дотримуватися своєї позиції. Адже йдеться про безпеку Європи та захист міжнародних принципів,

– наголосив французький президент.

Європа продовжує надавати Україні бюджетну допомогу. Зокрема, Європейська комісія оголосила про новий транш фінансування.

Окремо Макрон розповів про прискорення реалізації домовленостей, досягнутих між Францією та Україною в липні. Йдеться про постачання ракет, розвиток співпраці у сфері безпілотників і посилення протиракетної оборони.

Ще одним напрямком співпраці є спрощення процедур, які дозволять іноземним партнерам виробляти певні види озброєння безпосередньо на українській території. Для цього необхідно прискорити процес ліцензування та отримання відповідних дозволів.

Найближчими днями відбудуться додаткові зустрічі, покликані прискорити процес ліцензування, тобто надання дозволів на швидше виробництво певних видів нашого озброєння третіми сторонами безпосередньо на території України,

– пояснив президент Франції.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо захист цивільної інфраструктури від російських обстрілів. Сторони анонсували нові рішення на підтримку України вже цього місяця.