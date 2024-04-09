Если представить сценарий, что США прекратят предоставлять помощь Украине, то вместе с ЕС наше государство будут поддерживать еще Южная Корея и Япония. Такое мнение 24 Каналу озвучил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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"Европа понимает все риски. Понимает, что, возможно, рядом не будет США, поэтому нужно восстановить производство оружия. 2023 год показал, что Европа недостаточно производила оружия, не могла выполнить даже обещания, которые давала Украине. Но они все больше уделяют этому внимание", – сказал он.

Европа будет не одна

Иван Ус убежден, что в случае, если США не будут оказывать помощь Украине, ЕС сможет полноценно заменить Штаты. Кроме того, Европа будет одна. Союзниками будут Япония и Южная Корея, потому что они также понимают риски.

Южная Корея знает, что в случае победы России это будет мотивация для Северной Кореи напасть, а россияне будут союзниками КНДР. Российская пропаганда уже сейчас говорит о том, что якобы должна быть "одна Корея" под руководством главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Япония понимает, что в случае поражения России северные территории Японии возвращаются домой. Потому что Россия и Япония постоянно конфликтовали за разные территории. Сейчас их контролирует Россия. Мы их знаем как Курильские острова, но Япония их называет северные территории,

– подчеркнул он.

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