Якщо уявити сценарій, що США припинять надавати допомогу Україні, то разом з ЄС нашу державу підтримуватимуть ще Південна Корея та Японія. Таку думку 24 Каналу озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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"Європа розуміє усі ризики. Розуміє, що, можливо, поруч не буде США, тому потрібно відновити виробництво зброї. 2023 рік показав, що Європа недостатньо виробляла зброї, не могла виконати навіть обіцянки, які давала Україні. Але вони все більше приділяють цьому увагу", – сказав він.

Європа буде не одна

Іван Ус переконаний, що у випадку, якщо США не надаватимуть допомогу Україні, ЄС зможе повноцінно замінити Штати. Крім того, Європа буде одна. Союзниками будуть Японія та Південна Корея, бо вони також розуміють ризики.

Південна Корея знає, що у випадку перемоги Росії це буде мотивація для Північної Кореї напасти, а росіяни будуть союзниками КНДР. Російська пропаганда вже зараз говорить про те, що нібито повинна бути «одна Корея» під керівництвом глави Північної Кореї Кім Чен Ина.

Японія розуміє, що у випадку поразки Росії, північні території Японії повертаються додому. Тому що Росія та Японія постійно конфліктували за різні території. Зараз їх контролює Росія. Ми їх знаємо як Курильські острови, але Японія їх називає північні території,

– підкреслив він.

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