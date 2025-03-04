Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Польши Павла Вронского, которого цитирует Reuters.

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Трамп не сообщил о своем решении союзникам

По словам Павла Вронского, то, что Дональд Трамп самостоятельно принял решение остановить поставки военной помощи Украине, может иметь политические последствия.

Это очень важное решение, и ситуация очень серьезная,

– прокомментировал он.

Страны ЕС и НАТО об этом решении Трампа не были проинформированы. Это беспокоит Польшу и другие страны Европы. Польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что его страна будет большей безопасности, если Украина сможет обороняться от российского агрессора.

В политической смуте и растущем хаосе это самое главное. Тот, кто ставит под сомнение эту очевидную истину, способствует триумфу Путина,

– написал Туск.

К слову, в Польше через логистический хаб в Ясенке подтвердили заявления американской стороны о приостановлении помощи Украине. По словам премьер-министра, теперь страна будет вынуждена принимать решение в "несколько экстраординарный" способ, ведь Европа, Украина и Польша теперь оказались "в более сложной ситуации".