Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря МЗС Польщі Павла Вронського, якого цитує Reuters.

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Трамп не повідомив про своє рішення союзників

За словами Павла Вронського, те, що Дональд Трамп самостійно ухвалив рішення зупинити постачання військової допомоги Україні, може мати політичні наслідки.

Це дуже важливе рішення, і ситуація дуже серйозна,

– прокоментував він.

Країни ЄС і НАТО про це рішення Трампа не були проінформовані. Це непокоїть Польщу та інші країни Європи. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що його країна буде в більшій безпеці, якщо Україна зможе оборонятися від російського агресора.

У політичній смуті та зростаючому хаосі це найголовніше. Той, хто ставить під сумнів цю очевидну істину, сприяє тріумфу Путіна,

– написав Туск.

До слова, у Польщі через логістичний хаб в Ясьонці підтвердили заяви американської сторони про призупинення допомоги Україні. За словами прем'єр-міністра, тепер країна буде змушена ухвалювати рішення в "дещо екстраординарний" спосіб, адже Європа, Україна та Польща тепер опинилися "в більш складній ситуації".