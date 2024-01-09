Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, отметив, что республиканка Ники Хейли, участвующая в выборах президента США в 2024 году, является поклонницей помощи Украине. Сейчас она набирает популярность среди американцев и может стать серьезным конкурентом на выборах не только Дональду Трампу, но и Джозефу Байдену.
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Поддержка усиливается
Ники Хейли догоняет Дональда Трампа в предвыборном рейтинге, разрыв между их процентом поддержки сократился до 6 – 7 пунктов. К тому же Трамп сейчас имеет серьезные юридические проблемы.
В то же время, поддержка Украины со стороны республиканцев дает надежду, что 19 января будет принят законопроект о финансовой помощи Киеву.
Сейчас я могу быть более уверенным, что это произойдет,
– подчеркнул Пионтковский.
Российский публицист обратил внимание на документ под названием "Предложенный план для победы Украины", опубликованный представителями Республиканской партии Майклом Макколом – главой комитета Палаты представителей по иностранным делам, Майком Роджером – главой комитета по обороне и Майком Тернером, возглавляющим комитет по разведке.
В документе есть резкая критика администрации Байдена за необходимость оказывать помощь Украины в большем объеме и вовремя. Также в документе отмечается немедленная передача ВСУ необходимого количества самолетов F-16, а также дальнобойных ракет ATACMS, увеличение поставки снарядов для ПВО и т.д.
"Это очень серьезный документ и фактически это предвыборная программа Республиканской партии, инструментом которой может стать разоблачение Байдена за недостаточную поддержку Украины", – уверен Андрей Пионтковский.
Помощь Украине от США
- В октябре 2023 года Джозеф Байден предложил Конгрессу согласовать план финансовой поддержки, в том числе Украины и Израиля, более чем на 105 миллиардов долларов. Из этой суммы Украина должна была получить 61 миллиард.
- В течение нескольких месяцев Сенат не может принять решение о финансирование Украины. Не удалось это и в начале декабря 2023 года даже несмотря на призывы администрации Байдена к Сенату не идти на рождественские каникулы, пока вопрос не будет решен.
- Тем не менее Украина продолжила получать помощь от США. Так, 27 декабря Вашингтон выделил новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. В него, в частности, вошли дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS; зенитные ракеты Stinger, компоненты системы ПВО, боеприпасы для HIMARS и т.д.
- Также Пентагон может отдельно предоставить Украине 4,2 миллиарда долларов. Однако передать эти средства Минобороны США не может без решения Конгресса.