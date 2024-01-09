Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, отметив, что республиканка Ники Хейли, участвующая в выборах президента США в 2024 году, является поклонницей помощи Украине. Сейчас она набирает популярность среди американцев и может стать серьезным конкурентом на выборах не только Дональду Трампу, но и Джозефу Байдену.

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Поддержка усиливается

Ники Хейли догоняет Дональда Трампа в предвыборном рейтинге, разрыв между их процентом поддержки сократился до 6 – 7 пунктов. К тому же Трамп сейчас имеет серьезные юридические проблемы.

В то же время, поддержка Украины со стороны республиканцев дает надежду, что 19 января будет принят законопроект о финансовой помощи Киеву.

Сейчас я могу быть более уверенным, что это произойдет,

– подчеркнул Пионтковский.

Обратите внимание! В Конгрессе США пришли к согласию по проекту финансирования работы американского правительства на 2024 год. Это увеличивает шансы на то, что Конгресс проголосует за предоставление Украине 61 миллиарда долларов помощи. До 14 января должен быть опубликован текст соответствующего соглашения между республиканцами и демократами, предусматривающий разрешение миграционного кризиса и выделение помощи партнерам Соединенных Штатов.

Российский публицист обратил внимание на документ под названием "Предложенный план для победы Украины", опубликованный представителями Республиканской партии Майклом Макколом – главой комитета Палаты представителей по иностранным делам, Майком Роджером – главой комитета по обороне и Майком Тернером, возглавляющим комитет по разведке.

В документе есть резкая критика администрации Байдена за необходимость оказывать помощь Украины в большем объеме и вовремя. Также в документе отмечается немедленная передача ВСУ необходимого количества самолетов F-16, а также дальнобойных ракет ATACMS, увеличение поставки снарядов для ПВО и т.д.

"Это очень серьезный документ и фактически это предвыборная программа Республиканской партии, инструментом которой может стать разоблачение Байдена за недостаточную поддержку Украины", – уверен Андрей Пионтковский.

Помощь Украине от США