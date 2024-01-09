Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зазначивши, що республіканка Нікі Хейлі, яка бере участь у виборах президента США у 2024 році, є прихильницею допомоги Україні. Зараз вона набирає популярність серед американців та може стати серйозним конкурентом на виборах не тільки Дональду Трампу, але і Джозефу Байдену.
Дивіться також США прийняли бюджет та уникли шатдауна, питання України ще на столі
Підтримка посилюється
Наразі Нікі Хейлі наздоганяє Дональда Трампа у передвиборчому рейтингу, розрив між їхнім відсотком підтримки скоротився до 6 – 7 пунктів. До того ж Трамп зараз має серйозні юридичні проблеми.
Водночас підтримка України з боку республіканців дає сподівання, що 19 січня буде ухвалений законопроєкт щодо фінансової допомоги Києву.
Зараз я можу бути впевненішим, що це відбудеться,
– наголосив Піонтковський.
Російський публіцист звернув увагу на документ під назвою "Запропонований план для перемоги України", опублікований представниками Республіканської партії Майклом Макколом – главою комітету Палати представників з закордонних справ, Майком Роджером – главою комітету з оборони та Майком Тернером, який очолює комітет з розвідки.
В документі є різка критика адміністрації Байдена щодо необхідності збільшення допомоги Україні та її вчасного надання. Також в документі наголошується про негайну передачу ЗСУ необхідної кількості літаків F-16, а також далекобійних ракет ATACMS, збільшення постачання снарядів для ППО тощо.
"Це дуже серйозний документ, і фактично це передвиборча програма Республіканської партії, інструментом якої може стати критика Байдена за недостатню підтримку України", – впевнений Андрій Піонтковський.
Допомога Україні від США
- У жовтні 2023 року Джозеф Байден запропонував Конгресу узгодити план фінансової підтримки, зокрема, України та Ізраїля, на понад 105 мільярдів доларів. З цієї суми Україні мала отримати 61 мільярд.
- Протягом кількох місяців Сенат не може ухвалити рішення щодо фінансування України. Не вдалося це й на початку грудня 2023 року навіть попри заклики адміністрації Байдена до Сенату не іти на різдвяні канікули, поки питання не буд розв'язане.
- Проте Україна продовжила отримувати допомогу від США. Так, 27 грудня Вашингтон виділив новий пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів. До нього зокрема увійшли додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS; зенітні ракети Stinger, компоненти системи ППО, боєприпаси для HIMARS тощо.
- Також Пентагон може окремо надати Україні 4,2 мільярда доларів. Однак передати ці кошти Міноборони США не може без відповідно рішення Конгресу.