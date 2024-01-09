Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зазначивши, що республіканка Нікі Хейлі, яка бере участь у виборах президента США у 2024 році, є прихильницею допомоги Україні. Зараз вона набирає популярність серед американців та може стати серйозним конкурентом на виборах не тільки Дональду Трампу, але і Джозефу Байдену.

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Підтримка посилюється

Наразі Нікі Хейлі наздоганяє Дональда Трампа у передвиборчому рейтингу, розрив між їхнім відсотком підтримки скоротився до 6 – 7 пунктів. До того ж Трамп зараз має серйозні юридичні проблеми.

Водночас підтримка України з боку республіканців дає сподівання, що 19 січня буде ухвалений законопроєкт щодо фінансової допомоги Києву.

Зараз я можу бути впевненішим, що це відбудеться,

– наголосив Піонтковський.

Зверніть увагу! В Конгресі США дійшли згоди щодо проєкту фінансування роботи американського уряду на 2024 рік. Це збільшує шанси на те, що Конгрес проголосує за надання Україні 61 мільярда доларів допомоги. До 14 січня має бути опублікований текст відповідної угоди між республіканцями та демократами, яка передбачає розв'язання міграційної кризи та виділення допомоги партнерам Сполучених Штатів.

Російський публіцист звернув увагу на документ під назвою "Запропонований план для перемоги України", опублікований представниками Республіканської партії Майклом Макколом – главою комітету Палати представників з закордонних справ, Майком Роджером – главою комітету з оборони та Майком Тернером, який очолює комітет з розвідки.

В документі є різка критика адміністрації Байдена щодо необхідності збільшення допомоги Україні та її вчасного надання. Також в документі наголошується про негайну передачу ЗСУ необхідної кількості літаків F-16, а також далекобійних ракет ATACMS, збільшення постачання снарядів для ППО тощо.

"Це дуже серйозний документ, і фактично це передвиборча програма Республіканської партії, інструментом якої може стати критика Байдена за недостатню підтримку України", – впевнений Андрій Піонтковський.

Допомога Україні від США