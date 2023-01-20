Запад принял решение завершить историю с Путиным, – политолог о поставках оружия

Западные страны увеличивают поставки оружия Украине. Очевидно, Запад, в конце концов, принял решение завершить историю с Путиным.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давидюк. В частности, США объявили новый пакет военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов.

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На Западе приняли решение завершить историю с Путиным

Давидюк рассказал, что у него есть ощущение, что на Западе приняли решение завершить историю с Путиным. К тому же, завершить ее на поле боя. История Путина должна закончиться, потому начали увеличивать транши. В общем, как шутят в сети, "Рамштайн" будет выглядеть как закарпатская свадьба.

Каждый родственник будет говорить, что подарил и что принес. Будут зачитывать эти письма, финны 400 миллионов, другие – копченый поросенок и 2 миллиарда, третьи – еще что-то. Каждый гордится тем, что он принес общую победу. Украинцы – это лучшая пара молодоженов, потому что они не приватизируют эту свадьбу, а говорят, что это общий праздник и победа,

– отметил политолог.

Давидюк о поставках оружия Украине: смотрите видео

Поляки пробивают окно для танков

Он продолжил, что поляки сейчас сильно бьються, и Дуда просто разрывает международное пространство. Он пробивает окно для танков. Все тормозят, и уже пошли шутки о Шольце, что это человек, который останавливает танки на известной фотографии с площади Таньаньмэнь 30-летней давности.

"Хотя мы видим, что новый министр обороны, к которому было подозрение в определенной пророссийскости, говорит, что, возможно, немецкие танки без американских и уедут. Это будет неплохое решение. Ситуация жива. Все зависит от того, как дипломатически мы будем давить, как мы будем делиться этой историей успеха победы», – заметил Давыдюк.

По его словам, здесь у Украины очень много возможностей, очень много работы, которую нам с вами всем нужно делать.

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