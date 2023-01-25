Грязная бомба – это ваша Скабеева, – боец ВСУ ответил на истерические угрозы россиян
Реакция Кремля на поставку Украине тяжелого оружия уже стала традиционной. Однако, несмотря на их истерику, решения Запада стали вполне предсказуемыми.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Он убежден, что дальше Украина получит больше техники.
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Россияне заявили, что танки Leopard, которые передадут Украине оснащены "ядерными сердечниками". К тому же в Кремле заявили, что если Украина будет применять такие снаряды, то Москва это расценит как применение грязных бомб.
Сазонов ответил лаконично: "Грязная ядерная бомба – это ваша Скабеева. Соловьев, Симонян – это вообще биологическое оружие по количеству ядер".
Снята последняя преграда
Военный считает решение Запада увеличить объемы поставок оружия в Украину вполне закономерным. Об этом долго говорила украинская дипломатия, президент, весь мир нас поддерживает. Украинские дипломаты, журналисты, активисты в разных странах проводят акции, доносят реальную страну картину военных преступлений.
АНдрей Ермак разве зря еженедельно звонит по телефону Джейку Салливану и Марку Милли, а затем проводит брифинги для всех послов на Банковой, рассказывая о военных преступлениях России?
– добавил военный.
Запад окончательно сделал ставку на украинскую победу и на освобождение Украины, поэтому главное, что снято табу на поставку танков, заметил Сазонов.
"Это было медленнее, чем мы хотели. Но это медлительность тяжелого катка, и в России перспективы под этим катком остаться. Главное, что снята последняя преграда, и нам просто нужно гораздо больше танков, чем дают сейчас", – подытожил военный.
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