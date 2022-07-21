Сенаторы США призвали Пентагон предоставить Украине передовые истребители, – СМИ

Украина может получить от Пентагона современные истребители. По крайней мере, на этом настаивают сенаторы США. А еще несколько месяцев назад мы и поверить не могли, что подобные заявления будут звучать вообще.

Ведь тогда весь мир говорил о том, что поставлять такую военную помощь нашему государству однозначно никто не будет. Теперь же соответствующие предложения есть, а значит, сбивать российские истребители нашим военным будет значительно легче.

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В будущих пакетах помощи могут появиться истребители

По крайней мере, на этом настаивают в Сенате США. Там убеждены, что Пентагон должен предоставлять нашему государству среди прочего военного оборудования и истребители.

Соответствующий призыв поступил от двухпартийной группы, в которую входят шесть сенаторов. Его министру обороны Ллойду Остину, а также главе Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли направил Дэн Салливан.

Отметим, что ранее международные партнеры сомневались в наших военных. Мол, они используют для полетов старые истребители, а значит, обучение на новых займет у них слишком много времени. Но война продемонстрировала, что украинцы чрезвычайно быстро овладевают всей техникой, которую получают.

Поэтому сейчас об этом уже не идет речь. Украинский пилот с позывным "Джус" подчеркнул, что нам сейчас необходимы именно передовые истребители. Они позволят эффективно противостоять врагу в воздухе. Более того, сами пилоты не будут рисковать каждый раз своими жизнями, ведь приходится буквально выполнять "самоубийственные миссии".

США могут передать Украине истребители

Добавим, что в администрации Байдена просьбу о предоставлении самолетов все еще не поддержали. В то же время представители как США, так и Украины сошлись во мнении, что украинские пилоты за считанные месяцы могут овладеть современными самолетами четвертого поколения.

Более того, генерал ВВС США Чарльз Браун подчеркнул, что украинских пилотов необходимо учить. Он отметил, что США и другие страны-союзники должны делиться своими знаниями. В то же время он не рассказал, о каком именно типе самолетов пойдет речь, если их будут давать нашим военным.

Напомним, что Марку Милли накануне пришлось опровергать очередной российский фейк. Он подчеркнул, что оккупантам не удалось уничтожить ни одну реактивную установку HIMARS, предоставленную Украине Соединенными Штатами. И он, признается генерал, каждый раз стучит по дереву, когда об этом говорит.

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