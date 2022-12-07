США выступили за поставку в Украину немецких боевых танков Leopard, – СМИ

Весь мир продолжает предоставлять Украине вооружение, чтобы мы могли противостоять российской агрессии. Стало известно, что наше государство может получить от Германии боевые танки Leopard.

Правда, это станет возможным при условии, что она прислушается к призывам США. Последние, рассказывают источники, приближенные к обеим странам, четко дали понять, что у Германии "зеленый свет" на передачу боевых танков.

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Украина может получить боевые танки Leopard 2

Источники отметили, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан давал соответствующий сигнал еще в октябре. Его получил советник канцлера по внешней политике Йенс Плетнер. Тогда, если верить информаторам, Салливан в телефонном разговоре с Плетнером заметил, что США приветствовали бы поставку танков. Но она должна состояться именно по инициативе Германии.

в США не просили Германию предоставить танки. В стране лишь отметили, что не против, если бы ФРГ это сделала.

Что касается второго источника, то он тоже сообщает о разговоре между Салливаном и Плетнером. Но с определенными деталями. Якобы первый в октябре дал понять советнику канцлера, что было бы "хорошо", если бы Leopard 2 Германия передала Украине.

США ожидают первого шага от Германии

Заметим, что в Германии информацию о намеках со стороны США не опровергали. В то же время пресс-секретарь правительства отметил, что кабинет Шольца постоянно контактирует с союзниками, особенно с Соединенными Штатами. Совместно они размышляют о дальнейшей помощи для Украины.

Следует обратить внимание также на заявления Шольца. Он неоднократно отмечал, что Германия не отстает от своих ближайших союзников. Заметим, что США до сих пор ни один боевой танк западного образца Украине не передавали. Неудивительно, что в ФРГ тоже затягивают.

Напомним, что сначала в Украину прибыли немецкие системы ПВО IRIS-T, а затем уже американские NASAMS. Не исключено, что после поставки танков Leopard 2 мы получим также аналоги, но уже от США.

Сколько таких танков может дать Германия

Заметим, что Германия вполне могла бы предоставить нам 80 таких танков. Это то количество, которое есть в запасах производителей Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. То есть не следует ожидать, когда их изготовят или заменят на аналоги в странах-союзниках.

Кроме того, еще 30 таких боевых машин планируется использовать в центре боевой подготовки Бундесвера. С их помощью будут отрабатывать работу с танками противника.

К слову, эксперты считают, что Leopard 2 отлично бы вписались в Украине. Эти танки пользуются в Польше. А значит, у нашего государства не было бы проблем с обслуживанием этих машин.

Напомним, в Соединенных Штатах заявили, что продолжат поддерживать Украину в войне, развязанной Россией. Для этого у государства и его союзников достаточно запасов вооружения, подчеркнула заместитель госсекретаря США Венди Шерман.