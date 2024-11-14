Администрация Байдена планирует подать в Конгресс запрос о помощи Украине на 2025 год

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует направить в Конгресс запрос относительно новой помощи для Украины на 2025 финансовый год.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Отмечается, что в администрации Байдена считают необходимым и логичным поиск дополнительных ресурсов в поддержку Украины.

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В Конгресс подадут запрос о помощи Украине

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация намерена направить запрос в течение переходного периода.

В течение следующих двух месяцев администрация направит сигнал Конгрессу, что мы хотели бы видеть дополнительные средства для Украины в 2025 году, чтобы она имела возможность достичь лучшей позиции, сильнейшей возможной позиции для ведения переговоров,

– пояснил представитель Белого дома.

Салливан не стал комментировать, в каком виде администрация будет предлагать Конгрессу принять дополнительное финансирование. В то же время он отметил, что действующее правительство США намерено использовать каждый доллар, который Конгресс уже выделил на помощь Украине.

Опять же, это не те доллары, которые пересекут самолетом океан. Это доллары, которые инвестируются в американскую оборонно-промышленную базу,

– добавил Джейк Салливан.

По его словам, большинство этих средств идет на создание новых вооружений, которые возвращаются в американскую армию вместо потраченных на помощь Украине.