Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Зазначається, що в адміністрації Байдена вважають необхідним і логічним пошук додаткових ресурсів на підтримку України.

Читайте також США мають ще 9 мільярдів доларів на зброю Україні: чи реально отримати їх до приходу Трампа

До Конгресу подадуть запит щодо допомоги Україні

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація має намір надіслати запит упродовж перехідного періоду.

Упродовж наступних двох місяців адміністрація надішле сигнал Конгресу, що ми хотіли би бачити додаткові кошти для України у 2025 році, аби вона мала можливість досягти найкращої позиції, найсильнішої можливої позиції для ведення переговорів,

– пояснив представник Білого дому.

Салліван не став коментувати, у якому вигляді адміністрація пропонуватиме Конгресу ухвалити додаткове фінансування. Водночас він наголосив, що чинний уряд США має намір використати кожний долар, який Конгрес уже виділив на допомогу Україні.

Знову ж таки, це не ті долари, які перетнуть літаком океан. Це долари, які інвестуються в американську оборонно-промислову базу,

– додав Джейк Салліван.

За його словами, більшість цих коштів йде на створення нових озброєнь, які повертаються до американської армії замість витрачених на допомогу Україні.