Як так вийшло, що на рахунках програм допомоги Україні залишилися значні кошти, пояснив 24 Каналу військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Він оцінив, чи встигне все ж таки Пентагон відправити Україні зброї на понад 9 мільярдів доларів до інавгурації Дональда Трампа.

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Адміністрація Байдена намагатиметься використати всі кошти

Програми PDA та USAI діють з 2022 року. Кожного року вони отримували нове фінансування. Востаннє це було у квітні, коли Україна таки отримала пакети допомоги, які були прописані у бюджеті США на 2024 фінансовий рік.

Пентагон досі не використав усі кошти, які були виділені на поточний фінансовий рік, який вже закінчився. Але проблема у тому, що прихід до влади Трампа створює ризик припинення будь-якої допомоги Україні,

– зазначив Катков.

За його словами, адміністрація Джо Байдена спробує, як було оголошено, вкласти всі кошти, які залишились на рахунках для допомоги України, до інавгурації нового президента США 20 січня 2025 року.

Втім, оголошені Пентагоном цифри прямо говорять про те, що існує величезне питання щодо того, чи встигне Вашингтон реалізувати всі залишки на рахунках.

Пентагон не може конвертувати гроші в зброю

За президентським розпорядженням про скорочення коштів (PDA) доступні 7,1 мільярда доларів. З них 4,3 мільярда доларів затверджені Конгресом у квітні, а також 2,8 мільярда доларів, які стали доступними після бухгалтерських перерахунків у Міноборони США.

Ці кошти треба встигнути використати за два місяці. З квітня до листопада за цією програмою Пентагон витратив приблизно 4 мільярди доларів.

Вони мають максимально прискоритись й змінити свої підходи щодо виділення Україні озброєння. Російських солдатів неможливо вбивати грошима. Їх необхідно конвертувати у зброю, а з цим у західного світу проблеми,

– мовив головний редактор Defense Express.

Проблема у тому, що Пентагон просто не може конвертувати гроші в зброю. Спочатку американці мають поновити свої запаси озброєння, яке передають Україні.

Американці повинні змінити підхід

Водночас не треба забувати, що 2,2 мільярда доларів ще ж залишаються за програмою USAI, яка передбачає замовлення озброєння за довгостроковими контрактами. До прикладу, що за USAI було оголошено у 2023 році, буде надходити до України у 2025.

Пентагон може підписати контракти на постачання до України озброєння на 2 мільярди, але є нюанс. Цю зброю виготовлять, прийде час її передавати до України, але Трамп може поставити передачу на паузу. Є величезні ризики,

– зауважив Катков.

Тож, поки Міністерство оборони США не змінить свою позицію щодо того, що спочатку Пентагон отримує компенсацію за озброєння, яке планує передати Україні, у вигляді нової зброї та лише після цього може його відправити, то все вказує на те, що не встигнуть США передати України озброєння на залишені 9 мільярдів.

"Можливо, американці все ж таки змінять підхід й, наприклад, зможуть передавати те, що знімають з озброєння", – припустив головний редактор Defense Express.