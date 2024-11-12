Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Пентагону Пета Райдера під час брифінгу. У Міноборони США наголосили, що використають усі кошти, які виділили на допомогу Україні.

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Скільки у США залишилося коштів на допомогу Україні

Нині у США залишилося 9,3 мільярда доларів, виділених на військову допомогу Україні. Так, в рамках програми PDA (Програма президентських повноважень – Presidential Drawdown Authority) загалом є 7,1 мільярда доларів. Вони включають 4,3 мільярда для 2024 фінансового року та 2,8 мільярда повернутих коштів.

Крім того, ще 2,21 мільярда доларів доступні для виділення підтримки Україні за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці України – Ukraine Security Assistance Initiative). Райдер наголосив, що усі кошти, виділені на допомогу, будуть використані.

Як було зазначено раніше, ми продовжимо швидко надавати допомогу, використовуючи ці ресурси, щоб забезпечити Україну необхідними засобами для стримування та протистояння російській агресії. Нещодавно було оголошено нові пакети допомоги, і в умовах нагальної ситуації на полі бою ми продовжимо докладати максимум зусиль для своєчасної підтримки України,

– наголосив речник Пентагону.

Райдер також відзвітував про передачу Україні необхідного озброєння. Так, від ухвалення Конгресом додаткового фінансування у квітні до середини жовтня США поставили: