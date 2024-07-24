Для врача хорошо, для политика – нет: усилит ли Байден помощь Украине до конца президентства

Президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки, поддержав от Демократической партии кандидатуру вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис. Байден может оставить Харрис "наследство" по украинскому вопросу.

Об этом рассказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, отметив, что вряд ли Байден кардинально изменит политику в последние месяцы своего президентства.

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Байден живет в парадигме врача

По мнению Рейтеровича, лидер США Джо Байден пользуется тезисом, который является распространенным среди медиков и заключается в том, чтобы в любой ситуации не сделать хуже, не усложнить ее. Его тактику не стоит воспринимать как нерешительность.

Он живет в парадигме врача, когда главное – не навредить. Но то, что хорошо для врача, плохо для политика. Тут дело не в том, что он нерешительный, он просто выбрал такую стратегию. Возможно, для Украины будут какие-то послабления в направлении возможности нанесения ударов по России, но это маловероятно,

– рассказал Рейтерович.

Украинский вопрос в США не является сейчас ключевым

Политолог считает, что в предвыборный период в Соединенных Штатах политики больше сосредоточены на своих внутренних вопросах. Он подчеркнул, что безусловно Украина будет оставаться важной темой до выборов, но не первоочередной.

"Все, что может сейчас сделать Байден – дать возможность Украине получить необходимую помощь, запустить дополнительные программы, быстрее выписывать пакеты помощи, продолжить работу над сохранением двухпартийной и двухпалатной поддержки инициатив, которые касаются Украины. Вот такое "наследство" Байден может оставить Камале Харрис, это неплохие стартовые возможности для нее, если она станет президентом США", – подытожил Рейтерович.

Камала Харрис, которая может стать кандидатом в президенты США от Демократической партии, обратилась к избирателям во время своего первого предвыборного митинга. Она подняла вопросы о доступном медицинском обслуживании, детской опеке, достойных условиях труда и выхода на пенсию, поддержке среднего класса, безопасности граждан.