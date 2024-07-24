Для врача хорошо, для политика – нет: усилит ли Байден помощь Украине до конца президентства
Президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки, поддержав от Демократической партии кандидатуру вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис. Байден может оставить Харрис "наследство" по украинскому вопросу.
Об этом рассказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, отметив, что вряд ли Байден кардинально изменит политику в последние месяцы своего президентства.
Смотрите также Политическое наследие Байдена неразрывно связано с успехом Украины, – Atlantic Council
Байден живет в парадигме врача
По мнению Рейтеровича, лидер США Джо Байден пользуется тезисом, который является распространенным среди медиков и заключается в том, чтобы в любой ситуации не сделать хуже, не усложнить ее. Его тактику не стоит воспринимать как нерешительность.
Он живет в парадигме врача, когда главное – не навредить. Но то, что хорошо для врача, плохо для политика. Тут дело не в том, что он нерешительный, он просто выбрал такую стратегию. Возможно, для Украины будут какие-то послабления в направлении возможности нанесения ударов по России, но это маловероятно,
– рассказал Рейтерович.
Украинский вопрос в США не является сейчас ключевым
Политолог считает, что в предвыборный период в Соединенных Штатах политики больше сосредоточены на своих внутренних вопросах. Он подчеркнул, что безусловно Украина будет оставаться важной темой до выборов, но не первоочередной.
"Все, что может сейчас сделать Байден – дать возможность Украине получить необходимую помощь, запустить дополнительные программы, быстрее выписывать пакеты помощи, продолжить работу над сохранением двухпартийной и двухпалатной поддержки инициатив, которые касаются Украины. Вот такое "наследство" Байден может оставить Камале Харрис, это неплохие стартовые возможности для нее, если она станет президентом США", – подытожил Рейтерович.
Камала Харрис, которая может стать кандидатом в президенты США от Демократической партии, обратилась к избирателям во время своего первого предвыборного митинга. Она подняла вопросы о доступном медицинском обслуживании, детской опеке, достойных условиях труда и выхода на пенсию, поддержке среднего класса, безопасности граждан.