Такие призывы звучали во время дебатов в Европарламенте, передает корреспондентка 24 Канала. Европарламентарии отмечают, что Украине нужно больше поддержки.

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Российские танки могут оказаться в Европе

Евродепутаты подвергли критике государства-члены ЕС, которые задерживают поставки оружия для украинской армии. Например, литовский парламентарий Пятрас Ауштрявичюс призвал увеличить оборонные расходы, чтобы помочь Киеву одержать победу. Объем помощи Запада, по его мнению, должен значительно превышать растущие военные расходы России.

Давайте откровенно признаем, что этого еще не произошло. Наши европейские обязательства перед Украиной относительно военной помощи должны быть не только выполнены, но и значительно превышены,

– сказал Ауштрявичюс, выступая в Страсбурге.

По его словам, недостаточные военные поставки могут привести к поражению Украины и разрушению западной системы безопасности.

Немецкий евродепутат Михаэль Галлер в очередной раз раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца, который блокирует передачу дальнобойных ракет Taurus. Он говорит, что большинство в Бундестаге поддерживают это решение. Кроме того, Галлер выступает и за увеличение промышленных мощностей, производящих боеприпасы.

Для государств-членов ЕС это означает долгосрочные контракты для промышленности, которые увеличат мощности. Ваши люди будут трудоустроены на заводах, а производство будет наращиваться. Это жизненно важно, чтобы 155-миллиметровые снаряды были переданы Украине,

– сказал он.

Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что ЕС остается защищенным именно благодаря храбрости украинцев. По ее словам, Путин не оставил своих империалистических намерений. Отвечая на известную фразу российского диктатора, она призвала показать Путину, где действительно заканчиваются границы России.

Именно Украина пытается остановить российский империалистический марш. Но если эта стена упадет, то мы увидим российские танки в европейских городах,

– заявила она.

Отметим! Во время пленарной сессии Европарламента депутатская группа Renew Europe инициировала межпартийное заявление, в котором призывает увеличить военную поддержку Украины со стороны ЕС и стран накануне встречи европейских лидеров 1 февраля. Документ подписали еще четыре политические группы: ЕНП, Социал-демократы, Зеленые и Европейские консерваторы и реформисты.

ЕС продолжит поддержку Украины

Министерство иностранных дел Бельгии Аджа Лебиб подтвердила, что военная помощь Украине остается приоритетом для ее страны, председательствующей в Европейском совете. Также она осудила российские атаки беспилотниками и баллистическими ракетами на Украину во время новогодних праздников.

Политические и военные цели России не изменились. Их непрерывные атаки являются печальным доказательством того, что мы должны усилить нашу военную поддержку, и не просто сохранить, а увеличить нашу военную поддержку Украине, чтобы она могла противостоять и дать отпор российским оккупантам.

– сказала она.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефкович заявил, что Комиссия сосредоточена на увеличении промышленных производственных мощностей. По его словам, ЕС уже делает успехи в этом направлении.

В скором времени европейская промышленность сможет производить 1 000 000 артиллерийских снарядов в год, а для других типов боеприпасов класса "земля – земля", таких как минометные мины, она уже имеет производственные мощности, значительно превышающие один миллион,

– сказал Шефкович.

Война в Украине и мир