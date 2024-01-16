Такі заклики лунали під час дебатів в Європарламенті, передає кореспондентка 24 Каналу. Європарламентарі зазначають, що Україні потрібно більше підтримки.

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Російські танки можуть опинитися в Європі

Євродепутати розкритикували держави-члени ЄС, які затримують постачання зброї для української армії. Наприклад, литовський парламентар Пятрас Ауштрявічюс закликав збільшити оборонні витрати, аби допомоги Києву здобути перемогу. Обсяг допомоги Заходу, на його думку, повинен значно перевищувати зростаючі військові витрати Росії.

Давайте відверто визнаємо, що цього ще не сталося. Наші європейські зобов'язання перед Україною щодо військової допомоги мають бути не лише виконані, але й значно перевищені,

– сказав Ауштрявічюс під час виступу у Страсбурзі.

За його словами, недостатні військові постачання можуть привести до поразки України й руйнування західної системи безпеки.

Німецький євродепутат Міхаель Галлер вкотре розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца, який блокує передачу далекобійних ракет Taurus. Він каже, що більшість у Бундестазі підтримує це рішення. Крім того, Галлер виступає і за збільшення промислових потужностей, які вироблятимуть боєприпаси.

Для держав-членів ЄС це означає довгострокові контракти для промисловості, які збільшать потужності. Ваші люди будуть працевлаштовані на заводах, а виробництво буде нарощуватися. Це життєво важливо, щоб 155-міліметрові снаряди були передані Україні,

– сказав він.

Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що ЄС залишається захищеним саме завдяки хоробрості українців. За її словами, Путін не лишив своїх імперіалістичних намірів. Відповідаючи на відому фразу російського диктатора, вона закликала показати Путіну, де насправді закінчуються кордони Росії.

Саме Україна намагається зупинити російський імперіалістичний марш. Але якщо ця стіна впаде, то ми побачимо російські танки в європейських містах,

– заявила вона.

Зазначимо! Під час пленарної сесії Європарламенту депутатська група “Renew Europe” ініціювала міжпартійну заяву, в якій закликає збільшити військову підтримку України з боку ЄС і країн напередодні зустрічі європейських лідерів 1 лютого. Документ підписали ще чотири політичні групи: ЄНП, Соціал-демократи, Зелені та Європейські консерватори та реформісти.

ЄС продовжить підтримку України

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб підтвердила, що військова допомога Україні залишається пріоритетом для її країни, яка зараз головує в Європейській раді. Також вона засудила російські атаки безпілотниками та балістичними ракетами на Україну упродовж новорічних свят.

Політичні та військові цілі Росії не змінилися. Їхні безперервні атаки є сумним доказом того, що ми повинні посилити нашу військову підтримку, і не просто зберегти, а збільшити нашу військову підтримку Україні, щоб вона могла протистояти й дати відсіч російським окупантам,

– сказала вона.

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефкович заявив, що Комісія зосереджена на збільшенні промислових виробничих потужностей. За його словами, ЄС вже робить успіхи у цьому напрямку.

Незабаром європейська промисловість зможе виробляти 1 000 000 артилерійських снарядів на рік, а для інших типів боєприпасів класу "земля-земля", таких як мінометні міни, вона вже має виробничі потужності, що значно перевищують один мільйон,

– сказав Шефкович.

Війна в Україні та світ