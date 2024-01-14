Важливим чинником стає військова підтримка України. Про це 24 Каналу розповів Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт, наголосивши на значущій ролі авіації.

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Якою може бути війна у 2024 році

Головне завдання, яке стоїть перед Силами борони у першій половині 2024 року, – завдавати окупантам серйозних втрат, а також бити по тилу ворога.

Однак для цього важливо отримувати ту зброю, яка дає можливість уражати об'єкти окупантів в Криму і не тільки.

Це не дасть їм можливість швидко перегруповуватися, доукомплектовуватися та забезпечувати логістику. Тобто постачати підкріплення і підживлення для ведення наступальних дій,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Вже у другій половині року, на думку військового експерта, все залежатиме від нашого забезпечення, а також наскільки від того, в якому стані буде окупаційна армія після.

"Від цього залежатиме чи війна буде більш позиційна, чи все ж українські сили матимуть можливість і зброю для того, щоб здійснити певні ривки на деяких напрямках. Досягнути власних тактичних здобутків, які, можливо, навіть переростуть в оперативні здобутки і розвиток ситуації", – зазначив Мусієнко.

До того ж у другій половині 2024 року в України вже має з'явитись західна авіація. Можливо, мовиться не лише про F-16. Україні потрібна також штурмова авіація, про що нещодавно говорили командувач Сухопутних військ Олександр Сирський та командувач Повітряних сил.

Зверніть увагу! Командувач повітряних сил Микола Олещук розповів, що Україна поступово оновлюватиме авіацію. Зараз акцентують на винищувачах F-16, однак не виключено, що у майбутньому бомбардувальники Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовики Су-25 – A-10 Thunderbolt II.

Якщо можливості України в повітрі стануть кращими, збільшиться підтримка Сухопутних військ. Саме на них зараз найбільше навантаження у контексті просування по землі.

Удари з повітря – успішні та працюють тоді, коли забезпечують просування та прикриття Сухопутних військ та піхоти. Тому, думаю, на кінець 2024 – початку 2025 ми оновимо й збільшимо наші потужності. Як і на яких напрямках ми просунемось – покажуть виключно бойові дії,

– наголосив Мусієнко.

Війна в Україні: важливі новини