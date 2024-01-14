Важливим чинником стає військова підтримка України. Про це 24 Каналу розповів Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт, наголосивши на значущій ролі авіації.
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Якою може бути війна у 2024 році
Головне завдання, яке стоїть перед Силами борони у першій половині 2024 року, – завдавати окупантам серйозних втрат, а також бити по тилу ворога.
Однак для цього важливо отримувати ту зброю, яка дає можливість уражати об'єкти окупантів в Криму і не тільки.
Це не дасть їм можливість швидко перегруповуватися, доукомплектовуватися та забезпечувати логістику. Тобто постачати підкріплення і підживлення для ведення наступальних дій,
– пояснив Олександр Мусієнко.
Вже у другій половині року, на думку військового експерта, все залежатиме від нашого забезпечення, а також наскільки від того, в якому стані буде окупаційна армія після.
"Від цього залежатиме чи війна буде більш позиційна, чи все ж українські сили матимуть можливість і зброю для того, щоб здійснити певні ривки на деяких напрямках. Досягнути власних тактичних здобутків, які, можливо, навіть переростуть в оперативні здобутки і розвиток ситуації", – зазначив Мусієнко.
До того ж у другій половині 2024 року в України вже має з'явитись західна авіація. Можливо, мовиться не лише про F-16. Україні потрібна також штурмова авіація, про що нещодавно говорили командувач Сухопутних військ Олександр Сирський та командувач Повітряних сил.
Якщо можливості України в повітрі стануть кращими, збільшиться підтримка Сухопутних військ. Саме на них зараз найбільше навантаження у контексті просування по землі.
Удари з повітря – успішні та працюють тоді, коли забезпечують просування та прикриття Сухопутних військ та піхоти. Тому, думаю, на кінець 2024 – початку 2025 ми оновимо й збільшимо наші потужності. Як і на яких напрямках ми просунемось – покажуть виключно бойові дії,
– наголосив Мусієнко.
Війна в Україні: важливі новини
- У виданні The Wall Street Journal проаналізувати останній контрнаступ України, зокрема бої десантних підрозділів Сил оборони під командуванням капітана Анатолія Харченка. На думку журналістів, контрнаступ ЗСУ закінчився, так і не розпочавшись. Успіх, на жаль, не був таким, як планувалося. Усе через вагання партнерів щодо передачі Україні необхідного озброєння. Ціна сумнівів була дуже високою.
- Зараз наступальні операції з боку України та Росії фактично неможливі. Думку з цього приводу висловив очільник ГУР МО Кирило Буданов, зауваживши, що причиною стала щільна замінованість полів, а також широке використання дронів. Звісно, це проблеми, які можна вирішити, однак для цього потрібен час.
- Водночас Сили оборони продовжують успішну операцію на лівобережжі Херсонщини. Створений там плацдарм – став абсолютною несподіванкою та пасткою для росіян, вважають у Bild. Три місяці близько 300 українських військових відбивають атаки ворога за допомогою дронів-камікадзе, західної високоточної артилерії та засобів РЕБ.