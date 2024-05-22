"Делает сравнительно мало": в Германии призвали Францию ускорить поставки оружия в Украину

В Германии считают, что Франция должна ускорить поставки оружия Украине. Там отметили о необходимости подкреплять слова действиями.

Главный кандидат от Свободной демократической партии на предстоящих выборах в ЕС Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сказала, что Франция выступает с "большими речами", но должна "подтверждать свои слова действиями". Она призвала Париж ускорить поставки оружия в Украину, поскольку наше государство пытается отразить наступление России.

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Решительная поддержка Украины

Штрак-Циммерманн отметила, что Польша и Германия делают много для поддержки Украины, Франция делает "относительно мало".

Накануне встречи министров иностранных дел Германии, Франции и Польши 22 мая – в формате "Веймарского треугольника" – она призвала министров прислать больше оружия, боеприпасов, систем ПВО. Кроме этого, она считает, что это нужно сделать быстро.

У Украины нет времени, и все, все, все должно идти гораздо быстрее. Я ожидаю, что Франция, именно потому, что это важная нация, не только – и я не имею в виду это в негативном смысле – произносит громкие речи, но и сопровождает свои слова действиями,

– сказала она.

Немецкий Кильский институт, который собирает национальный вклад в военные усилия Украины, считает, что Франция очевидно отстает, когда говорится о военной помощи. Это государство находится далеко позади Германии, которая уступает только Соединенным Штатам.

Германия более осторожна в риторике

Канцлер Германии Олаф Шольц, опасаясь провокаций Владимира Путина, был гораздо осторожнее в своей риторике, когда дело касается России. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать "все возможное", чтобы победить российские войска. Он даже не исключает введения западных войск в Украину.

Штрак-Циммерманн также раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца, лидера трехпартийного коалиционного правительства, в которое входит ее СвДП, за то, что он не сделал больше для Украины. В частности, не отправил в страну крылатые ракеты Taurus немецкого производства. Канцлер отказывается это делать из-за страха, что это может втянуть Германию в войну.

Но Штрак-Циммерманн сказала, что она не потеряла надежды, что Шольц передумает. В то же время, кроме ракет Taurus, Германия может сделать больше.

Она раскритиковала Шольца за проведение кампании дома. Штрак-Циммерманн считает, что ему нужно действовать быстрее. По ее словам, канцлер тоже об этом знает, но он не хочет заниматься этим вопросом с такой интенсивностью.

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