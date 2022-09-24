Зеленский говорит, что "шокирован" отсутствием военной помощи Украине со стороны Израиля

Владимир Зеленский считает, что гражданское общество в Израиле поддерживает Украину. Следовательно шокирован, что власти этой страны никак за семь месяцев полномасштабной войны не помогли нам в борьбе вооружением.

Этими мыслями президент поделился в эксклюзивном интервью, которое дал 23 сентября нескольким СМИ в Киеве. Так, Зеленский сказал, что можно наблюдать влияние россии на Израиль, однако последний является независимым государством.

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Израиль понимает цену оружия

В своем интервью Владимир Зеленский упомянул и о ядерном шантаже россии, в частности о постоянных провокациях на ЗАЭС, которые могут привести к катастрофе не только в Украине, но и в мире. Нашему государству необходимо тяжелое и современное вооружение, которое поможет изгнать врага и победить в войне. Он призвал западных партнеров предоставлять его и подчеркнул, что шокирован недостаточной поддержкой израильским правительством Украины.

Я ошеломлен. Я не понимаю. Израиль не дал нам ничего, ноль... Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое оружие в другие страны,

– сказал Зеленский.

Кроме того, известно, что Израиль – один из лучших производителей оружия, у него есть мощный военно-промышленный комплекс. Все потому, что он постоянно воюет, а значит, понимает, насколько оружие необходимо для выживания. "Почему бы не дать нам противовоздушную оборону?" – спросил президент.

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Неоднозначная позиция Китая

Зеленский также упомянул в интервью и о Китае и осудил его "неоднозначную" позицию. Так, до полномасштабного вторжения между нашими государствами были каналы связи, экономическое и торговое сотрудничество.

Сейчас у нас нет канала связи с Китаем, и это позор. Я бы хотел, чтобы они помогли Украине,

– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что хочет возобновить отношения с Китаем.

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Как Израиль помогал Украине после начала полномасштабной войны

Хотя Израиль не предоставляет вооружения, он помогает гражданам Украины. Так, в августе Виталий Кличко встретился с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским. Посол передал 50 000 упаковок готового питания с нагревающими элементами для военных.

Также в августе в Израиле заявили, что будут оказывать украинским беженцам материальную помощь. Так, граждане Украины смогут рассчитывать на предоставление медицинского страхования, обеспечение вещами, одеждой, местом временного проживания и тому подобное.

Представители Посольства Израиля заявили, что присоединятся к восстановлению винницкого Дома Офицеров, сильно пострадавшего от российского ракетного удара 14 июля.

1 сентября Владимир Зеленский впервые побеседовал с новым премьером Израиля. Он отметил, что рассчитывает на присоединение его страны к антироссийским санкциям, а также на практическую помощь Украине по противодействию агрессии россии.

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