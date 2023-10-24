Об этом на брифинге 23 октября заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, военные США будут "решительно реагировать" в случае эскалации на Ближнем Востоке.

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Украина и Израиль срочно нуждаются в помощи

Кирби отметил, что для получения дополнительного финансирования, безусловно, хорошо было бы избрать спикера парламента.

Я оставлю Конгрессу комментировать, как они хотят поступить с запросом на дополнительное финансирование. Мы подали общий запрос, потому что считаем, что все в нем важно. Каждый доллар, который мы пригласили как часть дополнительного финансирования, нужен срочно. И мы призываем Конгресс действовать как можно скорее,

– добавил чиновник.

По его словам, помощь Украине и Израилю поддерживает большинство законодателей в обеих партиях и обеих палатах Конгресса.

"Мы знаем, что существует весомая двухпартийная поддержка продления помощи для Украины и Израиля – как в Палате представителей, так и в Сенате, кстати. Поэтому президент призывает Конгресс действовать как можно скорее", – подчеркнул Кирби.

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Украина и Израиль нуждаются в одинаковых снарядах

В свою очередь, представитель Пентагона генерал Патрик Райдер во время видеобрифинга заявил, что Украина и Израиль нуждаются в артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров.

"Мы сможем поддержать Израиль в удовлетворении его потребностей. Мы сможем поддержать также Украину с ее потребностями", – заявил военный.

По его словам, ситуация на поле боя в обеих странах отличается, и в действительности не так много позиций в нуждах совпадает.

Да, 155 миллиметров – это сфера, общая для обоих. Но если говорить в общем-то, то это лишь одна маленькая сфера. И мы пока не думаем, что возникнут какие-то проблемы с обеспечением обеих стран,

– отметил Райдер.

Он добавил, что Соединенные Штаты, страны-союзники и партнеры увеличивают производство снарядов такого калибра.

"Поэтому мы уверены, что в конце концов сможем удовлетворить эти потребности", – подытожил представитель Пентагона.

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Военные США будут реагировать в случае эскалации на Ближнем Востоке

По информации NBC News, на Ближнем Востоке на фоне опасений, что война между Израилем и ХАМАС может перерасти в более широкий региональный конфликт Кирби подчеркнул, что американские войска будут "соответствующим образом размещены".

В ближайшие дни, по указанию президента Джо Байдена, министр обороны приказал военным предпринять шаги по подготовке к этому, чтобы убедиться в том, что мы находимся в надлежащем положении как с точки зрения возможности защиты наших сил, так и решительного реагирования в случае необходимости.

– говорит чиновник.

Он добавил, что Пентагон планирует направить на американские авиабазы в регионе дополнительные средства ПВО в дополнение к уже развернутым карьерным ударным группам.

Обратите внимание! Кирби отметил, что администрация Байдена осведомлена о том, что иранское правительство продолжает поддерживать боевиков ХАМАС и "Хезболлы" в Ливане – Соединенные Штаты не допустят, чтобы какая-либо угроза их интересам в регионе осталась без ответа.