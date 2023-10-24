Про це на брифінгу 23 жовтня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. За його словами, військові США "рішуче реагуватимуть" у разі ескалації на Близькому Сході.

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Україна та Ізраїль терміново потребують допомоги

Кірбі зауважив, що для отримання додаткового фінансування, безумовно, добре було б обрати спікера парламенту.

Я залишу Конгресу коментувати, як вони хочуть діяти із запитом на додаткове фінансування. Ми подали спільний запит, бо вважаємо, що все у ньому – важливе. Кожен долар, який ми запросили як частину додаткового фінансування, потрібен терміново. І ми закликаємо Конгрес діяти якомога швидше,

– додав посадовець.

За його словами, допомогу Україні та Ізраїлю підтримує переважна більшість законодавців в обох партіях та обох палатах Конгресу.

"Ми знаємо, що існує вагома двопартійна підтримка продовженню допомоги для України та Ізраїлю – як в Палаті представників, так і в Сенаті, до речі. Тому президент закликає Конгрес діяти якомога швидше", – наголосив Кірбі.

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Україна та Ізраїль потребують однакових снарядів

Своєю чергою, представник Пентагону генерал Патрік Райдер під час відеобрифінгу заявив, що Україна та Ізраїль потребують артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.

"Ми зможемо підтримати Ізраїль у задоволенні його потреб. Ми зможемо підтримати також Україну з її потребами", – заявив військовий.

За його словами, ситуація на полі бою в обох країнах відрізняється, і насправді не так багато позицій у потребах збігається.

Так, 155 міліметрів – це сфера, загальна для обох. Але якщо говорити загалом, то це лише одна маленька сфера. І ми поки що не думаємо, що виникнуть якісь проблеми із забезпеченням обох країн,

– зазначив Райдер.

Він додав, що Сполучені Штати, країни-союзники та партнери нарощують виробництво снарядів такого калібру.

"Тому ми впевнені, що врешті-решт зможемо задовольнити ці потреби", – підсумував представник Пентагону.

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Військові США реагуватимуть у разі ескалації на Близькому Сході

За інформацією NBC News, на Близькому Сході на тлі побоювань, що війна між Ізраїлем і ХАМАС може перерости в ширший регіональний конфлікт Кірбі наголосив, що американські війська будуть "відповідним чином розміщені".

Найближчими днями, за вказівкою президента Джо Байдена, міністр оборони наказав військовим здійснити кроки з підготовки до цього, щоб переконатися в тому, що ми перебуваємо в належному становищі, як із погляду можливості захисту наших сил, так і рішучого реагування в разі потреби,

– каже посадовець.

Він додав, що Пентагон планує направити на американські авіабази в регіоні додаткові засоби ППО на додаток до вже розгорнутих кар'єрних ударних груп.

Зверніть увагу! Кірбі наголосив, що адміністрація Байдена обізнана про те, що іранський уряд продовжує підтримувати бойовиків ХАМАС і "Хезболли" в Лівані – Сполучені Штати не допустять, щоб будь-яка загроза їхнім інтересам у регіоні залишилася без відповіді.