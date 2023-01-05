Вицеканцлер Роберт Габек заверил, что Германия не прекратит поставки оружия в Украину. Свое заявление он сделал в контексте решения Франции предоставить Украине легкие танки и Bastion.

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Германия обещает постоянно поддерживать Украину

Комментируя решение Франции и дискуссии в США о передаче Украине новой бронетехники, он сказал, что Берлин будет всегда адаптировать свои поставки оружия к нуждам Украины на поле боя.

В Бундестаге уже обратились к немецкому канцлеру Олафу Шольцу относительно военной помощи Украине. Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерма призвала Шольца не отставать от Франции.

Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в следующем году. То есть он подчеркивал, что Берлин будет действовать вместе с союзниками.

Также Шольц информировал, что Германия намерена продолжать поставку зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом. Однако в Бундестаге позицию Шольца относительно танков не разделяют.

Франция предоставила Украине танки