Вицеканцлер Роберт Габек заверил, что Германия не прекратит поставки оружия в Украину. Свое заявление он сделал в контексте решения Франции предоставить Украине легкие танки и Bastion.
К теме Какие возможности для ВСУ откроет западная бронетехника
Германия обещает постоянно поддерживать Украину
Комментируя решение Франции и дискуссии в США о передаче Украине новой бронетехники, он сказал, что Берлин будет всегда адаптировать свои поставки оружия к нуждам Украины на поле боя.
В Бундестаге уже обратились к немецкому канцлеру Олафу Шольцу относительно военной помощи Украине. Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерма призвала Шольца не отставать от Франции.
Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в следующем году. То есть он подчеркивал, что Берлин будет действовать вместе с союзниками.
Также Шольц информировал, что Германия намерена продолжать поставку зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом. Однако в Бундестаге позицию Шольца относительно танков не разделяют.
Франция предоставила Украине танки
- Президент Франции Эммануэль Макрон 4 января пообещал предоставить Украине легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion. Президент Владимир Зеленский подтвердил помощь от Франции и поблагодарил Макрона.
- После этого стало известно, что Украина уже скоро получит американские броневики Bradley. Это подтвердил сам президент США Джо Байден. Байден подчеркнул, что этот вопрос – на столе.
- Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтверждал, что Украина должна получить эти броневики. Точных сроков чиновник не назвал, но сказал, что ВСУ их очень ждут. Руководитель ОП Андрей Ермак тоже намекнул, что мы получим M2 Bradley, опубликовав традиционный ребус.