Из Британии с любовью: украинские воины на фронте получат Mitsubishi от волонтеров

Украинцы продолжают противостоять российской агрессии как на поле боя, так и в тылу. Важное значение играет помощь неравнодушных украинцев в тылу, поддерживающих наших воинов всеми возможными средствами. Так, благодаря фонду British-Ukrainian Aid из Великобритании на фронт отправился очередной автомобиль.

Организация British-Ukrainian Aid, которая финансируется благодаря добровольным взносам, оказывает украинцам гуманитарную помощь, пишет 24 Канал. В рамках этой помощи нашим военным для эвакуации раненых был передан пикап Mitsubishi. Автомобиль поедет на Восток, где сейчас наиболее горячая ситуация из-за наступления оккпантов.

Смотрите также На фронт через всю Европу: как 24 бригада получила автомобиль из Британии

Как очередной пикап из Британии оказался в Украине

Основанный в Лондоне фонд British-Ukrainian Aid уже передал в Украину для гуманитарных целей более сотни автомобилей. И уже второй раз благодаря взаимодействию Фонда 24 Канала и British-Russian Aid украинские защитники получат пикап.

Соучредитель фонда British-Ukrainian Aid Богдан Болонный в комментарии 24 Каналу рассказал, что Mitsubishi приобрели на аукционе. Именно так значительную часть автомобилей покупает British-Ukrainian Aid, передавая в Украину.

Украинские воины на Востоке получу пикап из Британии / Фото 24 Канала

После этого автомобиль для украинских военных доставили на границу Украины с Польшей. Других деталей по автомобилю в фонде British-Ukrainian Aid не раскрывают, чтобы информацией не смогли воспользоваться российские оккупанты.

Вопреки трудностям: как автомобиль для ВСУ пересек границу

Впервые помочь фонду British-Ukrainian Aid вызвалась украинская волонтерка Кристина. Женщина с начала полномасштабного вторжения помогает силам обороны Украины, а также сотрудничает с другими волонтерами.

Фонд British-Russian Aid вышел на Кристину, так сказать, через десятые руки. В комментарии 24 Канала она рассказала, что сейчас занимается перевозкой авто из Польши для наших военных.

Mitsubishi для украинских воинов / Фото 24 Канала

Кристина отметила, что начала покупать и перегонять автомобили в Польше еще в начале вторжения России. По дороге в Украину на Mitsubishi возникли незначительные проблемы со стеклоомывателями.

Несмотря на подобные неудобства, Кристина сумела пригнать автомобиль в Украину. Она рассказала, что в дороге открывала окно и поливала стекло водой и ехала дальше.

Уже в Украине госпожа Кристина оставила автомобиль в сервисе, чтобы устранить другие мелкие неисправности. По ее словам, вопросов к машине нет. "Хорошо едет, двигатель хорошо работает", – сказала Кристина.



Госпожа Кристина и автомобиль Mitsubishi, который она пригнала из Польши / Фото 24 Канала

. Фонд 24 Канала взял на себя решение вопроса о прохождении техосмотра пикапа для Сил обороны Украины. Автомобиль уже прошел ТО и отправился на передовую.

Авто из Британии уже отправилось на фронт / Фото предоставлено 24 Канала

Украинские военные получили Ford из Великобритании

Около месяца назад 24 Канал рассказывал историю, как фонд British-Russian Aid передал украинским военным из 24 бригады пикап Ford. Авто отправилось на Восток, чтобы помогать Силам обороны с эвакуацией.

Пикап из Лондона в Киев пригнал 66-летний украинский волонтер Игорь Стернийчук. Фонд British-Ukrainian Aid выделил средства и господин Стернийчук самостоятельно нашел автомобиль для украинских военных и купил у владельца.

Следует обратить внимание, что зачастую автомобили для военных едут не пустыми. Украинские волонтеры в Лондоне рассказывали, что пытаются загружать пикапы гуманитарной помощью.

Также следует обратить внимание, что между Украиной и Британией уже наладилась кооперация в контексте автомобилей. Причина в том, что в Британии левостороннее движение, из-за чего на подержанные британские автомобили в Европе практически нет спроса.

Как Фонд 24 помогает Силам обороны