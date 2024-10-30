Ранее к новой инициативе присоединились Германия и Франция, а теперь Украина рассчитывает на поддержку со стороны стран Северной Европы. Политолог Андрей Вигиринский отметил в разговоре с 24 Каналом, что Украина пытается искать новые способы коммуникаций с западными партнерами.

К теме Зеленский ответил, что могут сделать страны ЕС, чтобы усилить давление на Россию

Апеллирует конкретно к каждой стране

Франция выступила с инициативой укомплектовать украинскую бригаду и планирует подготовить еще одну. Так же поступит и Германия.

Президент Украины предложил, чтобы страны укомплектовали каждая по одной бригаде, подготовив, обучив украинских военных и обеспечив их амуницией. Скандинавские страны и Исландия также присоединятся к этому процессу.

Это "новое дыхание", которое Зеленский предлагает нашим международным партнерам,

– отметил политолог.

Также в интервью индийскому журналисту президент Украины предложил похожий по механизму определенный алгоритм инициатив.

Индия или Бразилия, сказал Зеленский, могут пригласить Украину на саммит G20, чтобы можно было там донести непосредственно украинскую позицию.

Также он предложил, чтобы каждая из стран G20, учитывая то, что всех их беспокоит вопрос, что украинские дети временно вынужденно находятся на территории России – в плену, в тяжелых условиях, взяла на себя обязательства вернуть в Украину по 1 тысяче детей. Тогда 20 тысяч детей будут возвращены домой.

Теперь Украина апеллирует не столько к коллективу, сколько к индивидуальной роли отдельной страны, которая может взять ответственность на себя,

– отметил Андрей Вигиринский.

Это не является фактом признания того, что коллективные площадки не совсем работают, а связано с тем, по его мнению, что у Украины постоянно растет количество потребностей.

В то же время политика западных стран не концентрируется исключительно вокруг вопросов Украины.

К сожалению, мир циничен. То, что они предоставляют Украине – в пределах обязательств, когда мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько будет нужно, или столько, сколько сможем. Второй вариант сейчас и имеем,

– подчеркнул политолог.

Отметим, что Владимир Зеленской на саммите стран Северной Европы в Исландии отметил, что на третьем году войны ВСУ на передовой нужны свежие силы. Поэтому Украина рассчитывает на поддержку стран Северной Европы по оснащению наших бригад.

Президент также призвал страны-партнеры присоединиться к увеличению инвестиций в производство оружия в Украине – ракет большой дальности, беспилотников и систем РЭБ. А также в закупку артиллерийских боеприпасов для украинских защитников в третьих странах.