Раніше до нової ініціативи долучились Німеччина та Франція, а тепер Україна розраховує на підтримку з боку країн Північної Європи. Політолог Андрій Вігірінський наголосив в розмові з 24 Каналом, що Україна намагається шукати нові способи комунікацій з західними партнерами.

До теми Зеленський відповів, що можуть зробити країни ЄС, щоб посилити тиск на Росію

Апелює конкретно до кожної країни

Франція виступила з ініціативою укомплектувати українську бригаду і планує підготувати ще одну. Так само вчинить і Німеччина.

Президент України запропонував, щоб країни укомплектували кожна по одній бригаді, підготувавши, навчивши українських військових і забезпечивши їх амуніцією. Скандинавські країни та Ісландія також долучаться до цього процесу.

Це "нове дихання", яке Зеленський пропонує нашим міжнародним партнерам,

– зазначив політолог.

Також в інтерв'ю індійському журналісту президент України запропонував схожий за механізмом певний алгоритм ініціатив.

Індія чи Бразилія, сказав Зеленський, можуть запросити Україну на саміт G20, щоб можна було там донести безпосередньо українську позицію.

Також він запропонував, щоб кожна з країн G20, з огляду на те, що всіх турбує питання, що українські діти тимчасово вимушено перебувають на території Росії – в полоні, у важких умовах, взяла на себе зобов'язання повернути в Україну по 1 тисячі дітей. Тоді 20 тисяч дітей будуть повернені додому.

Тепер Україна апелює не стільки до колективу, скільки до індивідуальної ролі окремої країни, яка може взяти відповідальність на себе,

– зауважив Андрій Вігірінський.

Це не є фактом визнання того, що колективні майданчики не зовсім працюють, а пов'язано з тим, на його думку, що у України постійно зростає кількість потреб.

Водночас політика західних країн не концентрується виключно довкола питань України.

На жаль, світ цинічний. Те, що вони надають Україні – в межах зобов'язань, коли ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно, або стільки, скільки зможемо. Другий варіант зараз і маємо,

– наголосив політолог.

Зазначимо, що Володимир Зеленській на саміті країн Північної Європи в Ісландії наголосив, що на третьому році війни ЗСУ на передовій потрібні свіжі сили. Тому Україна розраховує на підтримку країн Північної Європи щодо оснащення наших бригад.

Президент також закликав країни-партнери приєднатися до збільшення інвестицій у виробництво зброї в Україні – ракет великої дальності, безпілотників і систем РЕБ. А також у закупівлю артилерійських боєприпасів для українських захисників у третіх країнах.