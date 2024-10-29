Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції спільно з учасниками четвертого саміту Україна – Північна Європа. Він також розповів про потреби України на полі бою, передає 24 Канал.

До теми Зеленський вперше прибув з офіційним візитом в Ісландію: з ким планує зустрітися президент

Що допоможе Україні посилити тиск на Росію

Володимир Зеленський наголосив, що посилення тиску на Росію залежить не лише від країн північної Європи, а й від інших партнерів ЄС. Так, президент наголосив на потребі накласти реальні санкції на тіньовий флот Росії.

Якщо це реально буде зроблено, то ми зупинимо надходження до Росії більше ніж 100 мільйонів доларів, які країна-агресорка весь час отримувала. Якщо подумати про всю фінансову підтримку, яку Україна отримала від партнерів від початку повномасштабної війни, то тіньовий флот дав Росії більше грошей, аніж уся сума підтримки, яку отримувала наша держава,

– повідомив Зеленський.

Президент України вважає, що реальні санкції, які будуть чинити реальний тиск на Росію, на сьогодні допоможуть найкраще.

Говорячи про потреби України, щоб посилити тиск, Зеленський заявив, що є потреба в екіпіруванні бригад, постачання зброї і, звісно, посилення протиповітряної оборони перед настанням осінньо-зимового періоду.