Ракеты будут лететь на вас, Путин не остановится, – Зеленский к скептикам поддержки Украины

Президент Владимир Зеленский предупредил, что в случае захвата Украины оккупантами, российские ракеты полетят на территорию соседних государств. Так он обратился к скептикам оказания поддержки Силам обороны.

Собственно, выступая на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой 10 мая, Зеленский высказался о скептицизме некоторых европейцев относительно помощи Украине. Он поблагодарил словацкий народ за поддержку и собранные средства на оборону, – информирует 24 Канал.

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Зеленский о целях России и угрозах

Глава государства напомнил, что до 2014 года многие украинцы считали возможным дружеское сосуществование с Россией. Однако после оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей, когда начались массовые расстрелы и преступления, настроения изменились на требование справедливости и мести.

А потом, когда началось полномасштабное вторжение, гибли дети. Когда было наступление – восток разрушался полностью. Оккупация, массированные расстрелы, изнасилования и очень много страшного... И тогда большая часть наших людей, которые до этого думали как нам построить дружеские отношения, – перестали хотеть слышать о каких-то отношениях. Они хотят справедливости, они хотят мести.

Президент отметил, что скепсис существует до тех пор, пока война не касается скептиков непосредственно. Он выразил надежду, что словами никогда не столкнутся с ужасами войны, которые пережила Украина.

Зеленский призвал не оставлять Украину одну в борьбе с агрессором, подчеркивая, что без помощи Украина и ее соседи станут слабее перед лицом российской угрозы.

Путин будет идти к полному разрушению нашего государства. Полная оккупация Украины будет означать, что он будет на границах и ваших государств. Я хочу, чтобы обратили внимание на границы между Россией и Украиной. Прилетают ли ракеты на нашу территорию с территории России? Да! Потому что это война. Война больше не имеет расстояния до этих технологий. И если Россия будет на границе с вами, хотят этого ваши люди, не хотят – ракеты будут прилетать.

Глава государства также обратился к скептикам, вспоминая о важности жизни и безопасности их детей, которые имеют право ходить в школу, а не прятаться в подвалах.

В целом президент Украины призвал европейские народы к единству и поддержке в борьбе против российской агрессии, акцентируя, что война не знает границ и может коснуться каждого.

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Среди скептиков поддержки Украины есть премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Недавно он посмеялся над инициативой своего народа, представители которого собирали деньги на боеприпасы украинской армии. Собственно, он употребил фразу "prd do Stromovky", что означает "пердение в Стромовке" – то есть "капля в море".