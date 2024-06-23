Военная служба по месту жительства: возможно ли это сейчас

Закон о мобилизации давал возможность некоторым категориям граждан проходить военную службу по месту жительства. Новая редакция закона изменила некоторые особенности этого процесса.

В частности, теперь в тексте закона нет требования, что граждане с отсрочкой могут служить только по месту жительства. Однако по-прежнему, их не могут мобилизовать принудительно.

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Служба по месту жительства

Так, согласно старой редакции закона о мобилизации, служить по месту жительства могли граждане, указанные в статье 23 об отсрочке от призыва. Это касалось таких категорий:

женщины и мужчины, у которых трое и более детей до 18 лет

родители-одиночки, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) до 18 лет

опекуны и приемные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет

опекуны и приемные родители детей с тяжелыми заболеваниями

женщины и мужчины с несовершеннолетним ребенком І или ІІ группы инвалидности

опекуны и приемные родители детей-сирот в возрасте до 18 лет

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями или жены (мужа)

те, у кого жена (муж) имеет инвалидность и/или один из своих родителей (родителей супругов) из числа имеющих инвалидность І или ІІ группы

опекуны недееспособного лица с инвалидностью; заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое нуждается в постоянном уходе

женщины и мужчины с ребенком до 18 лет, у которых муж (жена) проходит военную службу

Важно, что такие граждане на время военного положения могли быть призваны на службу только с их согласия и только по месту жительства. Если же военный не начала службы не принадлежал к вышеупомянутым категориям, однако со временем обстоятельства изменились, то лицо могло подать заявление на перевод.

Новый закон вносит изменения в статью 23. В частности, в перечень добавлены некоторые категории. Однако важно то, что в новой редакции нет формулировки "только по месту жительства". То есть такие граждане, как и раньше, могут служить только по собственному желанию, однако теперь место прохождения военной службы таких граждан может не совпадать с местом их проживания.

Напомним, что недавно в Минобороны рассказали, рассматривают возможность, что получить отсрочку можно будет в онлайн формате. Там указали, что в планах еще больше взаимодействий с другими базами данных.