Зокрема, тепер у тексті закону немає вимоги, що громадяни з відстрочкою можуть служити лише за місцем проживання. Однак як і раніше, їх не можуть мобілізувати примусово.

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Служба за місцем проживання

Так, згідно з старою редакцією закону про мобілізацію, служити за місцем проживання могли громадяни, зазначені у статті 23 щодо відстрочки від призову. Це стосувалося таких категорій:

жінки та чоловіки, у яких троє та більше дітей до 18 років

батьки-одинаки, які самостійно виховують дитину (дітей) до 18 років

опікуни та прийомні батьки дитини з інвалідністю до 18 років

опікуни та прийомні батьки дітей з тяжкими захворюваннями

жінки та чоловіки з неповнолітньою дитиною І чи ІІ групи інвалідності

опікуни та прийомні батьки дітей-сиріт віком до 18 років

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками чи дружини (чоловіка)

ті, у кого дружина (чоловік) має інвалідність та/або один зі своїх батьків (батьків подружжя) з числа має інвалідність І чи ІІ групи

опікуни недієздатної особи з інвалідністю; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи; особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду

жінки та чоловіки з дитиною до 18 років, у яких чоловік (дружина) проходить військову службу

Важливо, що такі громадяни на час воєнного стану могли бути призвані на службу лише за їх згодою та лише за місцем проживання. Якщо ж військовий не початку служби не належав до вищезазначених категорій, проте з часом обставини змінилися, то особа могла подати заяву на переведення.

Новий закон вносить зміни у статтю 23. Зокрема, у перелік додано деякі категорії. Однак важливо те, що у новій редакції немає формулювання "тільки за місцем проживання". Тобто такі громадяни, як і раніше, можуть служити тільки за власним бажанням, однак тепер місце проходження військової служби таких громадян може не співпадати з місцем їх проживання.

Нагадаємо, що нещодавно в Міноборони розповіли, чи розглядають можливість, що отримати відстрочку можна буде в онлайн форматі. Там вказали, що у планах ще більше взаємодій з іншими базами даних.