При его разработке, в частности, были учтены нормы международного гуманитарного права и положения международных договоров, участницей которых является Украина. Об этом сообщает Военная служба правопорядка ВСУ.

Как работает механизм?

За первые три месяца функционирования системы уже удалось задокументировать 7 646 вероятных нарушений права вооруженных конфликтов.

В частности, речь идет как минимум о 1 640 атаках на гражданские объекты, 598 случаях убийства гражданских лиц и умышленном нанесении ударов по гражданскому населению, 34 случая внесудебных казней военнослужащих, сдавшихся в плен, а также 26 эпизодов применения запрещенных методов и средств ведения войны.

Кроме того, были зафиксированы вероятные случаи пыток и другого бесчеловечного обращения с гражданскими лицами и военнопленными.

К задокументированным нарушениям также относятся уничтожение или незаконное присвоение имущества без военной необходимости, использование гражданского населения в качестве "живого щита" и другие действия, которые могут свидетельствовать о нарушении норм международного гуманитарного права.

Главной особенностью этого механизма является возможность получать и надлежащим образом хранить информацию непосредственно из районов боевых действий.

Это, как отмечают в правоохранительных органах, особенно важно в связи с тем, что следователи и прокуроры зачастую физически не могут попасть на отдельные участки линии соприкосновения.

Речь идет не только о традиционных вещественных доказательствах. Современная война оставляет огромное количество цифровых следов – фотографий и видеозаписей, данных с беспилотников, спутниковой информации, сведений с различных технических средств и электронных систем, разведывательных материалов и других цифровых данных.

Часть такой информации со временем может быть утрачена, случайно удалена или перезаписана. Именно поэтому крайне важно своевременно ее зафиксировать, правильно сохранить и передать компетентным правоохранительным органам.

При этом необходимо соблюдать Chain of custody – непрерывную цепочку хранения доказательств, которая должна обеспечить надлежащее происхождение и сохранность материалов в дальнейшем уголовном производстве.

В то же время во время совещаний с военнослужащими на местах заместитель начальника Военной службы правопорядка Гюндуз Мамедов отдельно подчеркивал: военные не должны выполнять функции следователей.

От них не требуется специально искать доказательства или менять приоритеты во время боевых действий ради их сбора. Речь идет о другом.

Если военнослужащий при выполнении своих непосредственных служебных или боевых задач случайно получил или увидел информацию, которая потенциально может иметь доказательственное значение, он должен четко знать, как с ней обращаться, как ее сохранить и кому передать.

Проверка работы механизма непосредственно в боевой обстановке позволила выявить его слабые места и определить, какие элементы требуют дальнейшего изменения.

Следующим шагом должен стать пересмотр процедур, которые в реальных условиях оказались малоэффективными, а также отказ от документов и действий, создающих излишнюю нагрузку.

Особое внимание планируется уделить сокращению бюрократии. Алгоритм должен быть максимально простым и понятным, чтобы его можно было реально применять в условиях боевых действий, не создавая для военных дополнительных препятствий.

Еще одним важным вопросом остается мотивация воинских подразделений к участию в процессе документирования. Среди возможных вариантов рассматривается интеграция соответствующей деятельности в систему "еБаллов". В настоящее время это предложение находится на стадии проработки.

Отметим, что более 50 стран-членов ООН 24 августа призвали Россию немедленно и безоговорочно прекратить огонь в Украине. Государства обратили внимание на резкий рост числа жертв среди гражданского населения. По данным ООН, в июле 2026 года погибло не менее 437 украинцев – это самый высокий месячный показатель с марта 2022 года.