Оружие для Украины: Эквадор рассматривает передачу советской техники через посредничество США

Эквадор планирует передать США старые советские вооружения в обмен на новые. В Вашингтоне рассматривают возможность передачи этого оружия для Украины.

В Эквадоре хотят передать Соединенным Штатам устаревшую советскую военную технику с целью поддержки Украины в условиях российской агрессии. Об этом сообщил заместитель госсекретаря Кевин Салливан.

Читайте также Бунт наркомафии․ Почему в Эквадоре началась война за власть и как это может повлиять на Украину

Эквадор готовится передать технику для Украины через США

Президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна согласна передать Вашингтону военную технику примерно на 200 миллионов долларов в обмен на новое американское оружие на ту же сумму. Речь шла о шести советских военных вертолетах, ракетные установки и системы ПВО, которые были изготовлены в 1990-е годы.

Насколько я понимаю, эквадорское правительство еще изучает этот вопрос. Это соглашение с целью передать технику украинскому правительству, которое борется с российским вторжением на свою территорию,

– отметил Кевин Салливан.

В России отреагировали на это в типичном для себя стиле. Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова выразила осуждение этого соглашения, отмечая, что такой шаг нарушает условия ранее заключенных контрактов.

Ранее Россия уже принимала экономические меры к Эквадору, запретив импорт бананов из страны, как одного из крупнейших поставщиков этого продукта.

Передача оружия для Украины: последние новости

Буданов призвал партнеров передать ракеты CRV7. Глава ГУР подчеркнул, что, если Канада согласится передать оружие Украине, то это будет ситуация win-win, от которой каждый только выиграет.

США предложили Греции до 200 миллионов долларов в обмен на передачу или продажу вооружения Украине. Речь идет о армейских системах малой дальности, что значительно усилило бы украинскую систему ПВО.

Также известно, что оппозиционная партия в Германии настаивает на предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Однако канцлер Олаф Шольц и другие политические силы пока не поддерживают это решение.

Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa сказал, что "мы не собираемся разрывать связи с Россией" и настаивал, что отправка "сломанной" военной техники не противоречит международному праву.