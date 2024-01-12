Сейчас наш мир "штормит" от геополитических конфликтов и противостояний, которые в разных точках планеты приближаются к открытой войне или уже давно, как в Украине, идут. Однако последние несколько дней "штормит" Эквадор, и причиной этого стала вовсе не геополитика, но события в этой стране Латинской Америки могут иметь большое влияние на мир. Что интересно, угроза "нарковойн" нависает над регионом давно, о чем мы уже рассказывали раньше.

А все началось с того, что во время этапирования лидер банды "Лос-Чонерос" Адольфо Масиас, осужденный на 34 года за причастность к организованной преступности и наркоторговлю, исчез из камеры. После этого в ряде регионов вспыхнули беспорядки, в результате которых в стране ввели чрезвычайное положение, а в столицу стянули войска.

Теперь же в Эквадоре продолжается настоящий бунт мафии, что вполне может перерасти в масштабную борьбу с организованной преступностью в стране и в целом в регионе. В то же время Эквадор занимает 3-е место в мире по наркотрафику, что может иметь влияние и далеко за пределами страны.

О том, почему именно сейчас в Эквадоре неспокойно, почему организованная преступность так развилась в стране и какие это может иметь последствия – читайте в материале 24 Канала.

Что известно об Эквадоре, где он расположен и почему там бушует насилие

Чаще всего об Эквадоре в украинском инфопространстве можно услышать из-за бунтов и мятежей в тюрьмах, массовых драк, в результате которых бывает немало жертв. Причиной этому является то, что тюрьмы страны буквально переполнены, а уровень преступности неуклонно растет.

Эквадор расположен на западном побережье Южной Америки и является компактной страной, которая намного меньше большинства стран континента / Инфографика iStockphoto

Эксперты связывают такой рост преступности непосредственно с наркоторговлей и становлением целых семей мафиози, которые прочно укоренились в стране. Этому изрядно способствовал популистский левый экс-президент страны Рафаэль Корреа, который "правил" с 2007 по 2017 год. Тогда правительство сквозь пальцы смотрело на то, как осуществляется оборот наркотиков через морские порты страны.

Интересно! Во имя антиимпериализма Корреа даже закрыл американскую военную базу на побережье, сократил сотрудничество с Управлением по борьбе с наркотиками США и расформировал элитное подразделение полиции по борьбе с наркотиками, которое было подготовлено американскими агентами.



Рафаэль Корреа – президент Эквадора с 2007 по 2017 год / Фото Cancillería del Ecuador

Такая "политика" фактически дала толчок к созданию разного рода мафий, которые занимались изготовлением и продажей наркотиков. А благодаря коррупционным схемам, мафиози получили связи во властных и правоохранительных органах.

Почему Эквадор стал центром насилия и наркоторговли

Обратите внимание! Именно поэтому Эквадор стал одним из крупнейших поставщиков наркотиков в мире. Более того, Эквадор граничит с Колумбией – еще одним лидером наркоторговли. Часто через Эквадор транспортировали наркотики из Колумбии для дальнейшей поставки в Северную Америку и Европу.



Только представьте – в 2022 году правоохранители изъяли более 128 тонн наркотиков. А сколько тонн все-таки удалось вывезти из страны?

А где организованная преступность – там растет уровень насилия. К примеру, 2023 год был антирекордным по количеству убийств – их в стране зафиксировали 7 878, а раскрытых из них только 584.

В 2019 году Эквадор был одной из самых безопасных стран Латинской Америки с уровнем убийств 6,7 на 100 000, что сопоставимо с показателем в Соединенных Штатах. По оценкам эквадорских СМИ, к 2023 году уровень убийств вырос более чем в 6 раз – до 45 на 100 000.

Это делает Эквадор самой смертоносной страной материковой Латинской Америки. Бандиты Эквадора применяют ужасающе кровавую тактику, включая публичные повешения, отсечение голов и сожжение тел.



Эквадор – самая смертоносная страна в Латинской Америке / Инфографика The Economist

И не стоит забывать, что в августе этого года в Эквадоре убили кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.

В ноябре 2023 года к власти в стране пришел очень молодой Даниэль Нобоа, основой программы которого является укрепление экономики страны и усиление ее безопасности.

В частности, президент стремится создать отдельные тюрьмы для преступников разного уровня опасности. К примеру, для особо опасных предлагается создать так называемые тюрьмы на воде, которые будут находиться далеко от берега и сделают невозможным деятельность криминальных авторитетов во время отбывания наказания.

Кроме того, президент решил бороться с организованной преступностью. Логично, что такой сценарий не слишком устраивал мафию, которая уже десятилетиями существует в Эквадоре.



Даниэль Нобоа объявил войну наркомафии / AP / Dolores Ochoa

Кто контролирует наркотрафик в Эквадоре и при чем здесь албанская мафия

Корни этого насилия начинаются в Колумбии. Эквадор, а особенно порт в Гуаякиле, стал важным узлом, через который перуанский и колумбийский кокаин переправляется в США и Европу после того, как в 2009 году в колумбийских портах усилили безопасность.

Ранее торговля была монополизирована FARC, мощной колумбийской партизанской группировкой, которая сводила насилие к минимуму. Но когда в 2016 году FARC подписал мирное соглашение с колумбийским правительством, большинство его членов "демобилизовались". Местные, региональные и международные банды заполнили вакуум власти.

Мексиканские банды финансировали эквадорские. Даже вездесущая албанская мафия расширила свое присутствие в Эквадоре. Быстрому притоку международной организованной преступности способствовала долларизованная экономика Эквадора и мягкие визовые требования для иностранцев (до 2020 года).

Эквадорские банды генерируют денежные потоки, устанавливая прибыльный плацдарм в Европе, где потребление кокаина растет.

Интересно, что 5 января мэр Амстердама предупредил, что Нидерланды могут стать "наркогосударством". Самый оживленный маршрут торговли кокаином в мире сегодня пролегает из Гуаякиля в порт Антверпена в Бельгии. Значительная часть этого кокаина упакована в морские контейнеры с бананами, одним из крупнейших экспортных товаров Эквадора.



Спрос со стороны Европы превратил эквадорские порты в один из самых ценных объектов инфраструктуры, который можно контролировать, если вы являетесь наркоторговцем в Латинской Америке.

Это помогает бандам подкупать тюремную охрану. Масиас и другие лидеры банд превратили около четверти из 36 тюрем Эквадора в свои штаб-квартиры, откуда они организовывают нападения и вербуют новых членов. Масиас сбежал незадолго до того, как его должны были перевести в более безопасную часть тюремного комплекса.

Кто такие "Лос-Чонерос" и лидер банды Фито

Как мы отмечали выше, благодаря росту влияния и коррупционным схемам, наркокартели получили колоссальное влияние. В частности именно со связями среди правоохранителей связывают исчезновение лидера банды "Лос-Чонерос" Адольфо Масиаса по прозвищу "Фито", который сбежал из тюрьмы.

Обратите внимание! После так называемых реформ Корреа, мелкие эквадорские гангстеры, такие как Масиас, стали королями. "Лос-Чонерос", похоже, получили преимущество первопроходцев, будучи одной из первых эквадорских группировок, которые установили связи с мексиканской группировкой Синалоа.



Считается, что он и другие местные банды обогатились оружием, полученным от своих мексиканских покровителей в обмен на поставки кокаина. Теперь у них есть пулеметы, винтовки и гранаты, что фактически позволяет им противостоять плохо подготовленным вооруженным силам Эквадора.

После побега Масиаса, в шести тюрьмах страны вспыхнули бунты – заключенные взяли охранников в заложники. Этим воспользовался главарь Лос-Лобос Фабрисио Колон Пико с псевдонимом "Эль Сэвидж", который вместе с 31 заключенным сбежал из одной из тюрем в Андах.



Задержание в Эквадоре / Фото AFP

Его арестовали 5 января по подозрению в подготовке убийства генпрокурора страны. 20 беглецов поймали, но еще 12, включая Пико, скрываются.

Правоохранителям и военным пришлось подавлять бунты в провинциях Эль Оро, Лоха, Чимборасо, Сотопаши, Асуай и Пичинча.

Из-за этого президент Даниэль Нобоа 8 января объявил в стране чрезвычайное положение, которое предусматривает расширенные полномочия для полиции и военных, запрет на публичные собрания и комендантский час. В крупных городах усилили охрану аэропортов и общественного транспорта, а учебные заведения закрыли. Жителей городов попросили не выходить лишний раз из дома.



В Эквадоре действует чрезвычайное положение и комендантский час / Фото AFP

Но это не понравилось наркокартелям, которые решили устроить бунт. Из-за этого в крупнейших городах страны вспыхнули массовые столкновения на улицах.

В столице Кито и крупнейшем городе Гуаякиль раздавались взрывы, в частности из-за сжигания автомобилей. Возле некоторых из них мятежники оставляли газовые баллоны, чтобы взрывы были сильнее. Только за первый день столкновений 9 января погибли по меньшей мере 10 человек, среди них и правоохранители. По состоянию на 11 января погибли по меньшей мере 17 человек. Однако и эти данные недостоверны. Кроме того, СМИ сообщают, что по меньшей мере 7 правоохранителей стали заложниками злоумышленников.

В столицу стянули бронетехнику, а на кадрах, которые распространяют в соцсетях, видно большое количество вооруженных мятежников.

В ответ на это президент Нобоа объявил 22 мафиозные группировки террористическими организациями. Кроме того, он заявил, что страна находится в состоянии "внутреннего вооруженного конфликта". Фактически – это борьба против организованной преступности в виде наркокартелей.

В тюремных бунтах президент обвинил мафию.

Захват телеканала и мародерство

9 января одна из самых популярных новостных программ Эквадора, El Noticiero, выходила в прямом эфире телеканала tc televisión, когда в студию ворвались вооруженные люди. Камеры показывали, как гангстеры в капюшонах валят на пол сотрудников, угрожая пистолетами.

Они находились в эфире около 15 минут, размахивая мачете, пистолетами и даже пулеметами, делали селфи, глядя ошарашенных зрителей, которые смотрели на них.



Нападение на телеканал в Эквадоре / Скриншот из видео tc televisión

Впоследствии полиция заявила, что всех нападавших арестовали. Нападавших было 13 – у них изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, 2 гранаты и взрывчатку. Среди задержанных был гражданин Венесуэлы.

В городе Куэнка неизвестные бросили самодельную бомбу в военный грузовик. Также взрывы раздавались и в других городах. На фоне этого в городах зафиксировано немало случаев мародерства. В Кито и Гуаякиле разграбили крупнейшие ТЦ.

Это последний, самый драматичный эпизод в четырехлетнем сползании Эквадора к власти наркобанд.

Мафия – военная цель

Аналитики утверждают, что такая волна насилия со стороны мафий является ответом на планы новоизбранного президента по борьбе с организованной преступностью и наркотрафиком и строительства новой тюрьмы для руководителей мафий.

Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора, адмирал Хайме Вела убежден, что именно последнее стало причиной для таких действий. В то же время командующий подчеркнул, что все группировки, которые президент объявил террористическими, стали военными целями. Поэтому их должны ликвидировать.

Но, как мы отмечали ранее, мафиози создали целые сети в стране. Поэтому, вероятно, борьба может быть нелегкой и длительной. События последних дней показали, что наркокартели не собираются уступать, а если правительство проявит слабость, то проиграет.

Кроме того, правительству нужно усилить присутствие на границе с Колумбией, чтобы остановить сухопутный наркотрафик в эквадорские порты и усилить контроль за вооружением и наркоторговлей.



Военнослужащие вооруженных сил Эквадора / Фото AFP

Соседи Эквадора стягивают войска

Эквадор граничит только с Перу и Колумбией. Правительство Перу стягивает войска к границе с Эквадором. Кроме того, в приграничных районах на севере страны объявлено чрезвычайное положение.

Несмотря на то, что в Лиме не уточняют, сколько военных отправляют на границу, точно известно, что за охрану будут отвечать также и полицейские.

Прежде всего в Перу опасаются огромной волны беженцев, которые могут хлынуть из-за ситуации в соседней стране. Поскольку у эквадорцев в случае масштабного внутреннего конфликта вариантов будет не так много, вполне вероятно, что побеги будут происходить именно через Перу, поскольку в Колумбии тоже есть серьезные проблемы с наркотрафиком и организованной преступностью.

В то же время Аргентина выразила свою поддержку народу и властям Эквадора в борьбе с организованной преступностью. Кроме того, МИД страны заявил о готовности отправить собственные силы безопасности в Эквадор.

Свою поддержку народу и властям выразили и в Бразилии.

Как будет действовать Нобоа и разработает ли эффективный план Речь идет прежде всего о реестре оружия, восстановлении слабых подразделений по борьбе с наркотиками и усилении сотрудничества с Соединенными Штатами, которые предложили свою помощь. А также есть смысл усилить присутствие государства вдоль границы с Колумбией и в Гуаякиле.



Без этого война с бандами, получившими новую мощь в Эквадоре, скорее всего, окажется бесполезной.

Как события в Эквадоре влияют на мир и Украину, а также при чем здесь российские ИПСО

Чрезвычайное положение и локальные столкновения в Эквадоре так или иначе будут влиять на мир. Прежде всего – один из крупнейших источников наркотиков может исчезнуть. Это приведет к тому, что на глобальном "рынке" начнется конкуренция за наркотрафик.

С другой стороны, в случае успеха военной операции против наркокартелей, не исключено, что и другие страны Латинской Америки могут перенять этот опыт и выступить против мафий в своих странах.

В то же время попытка остановить наркобаронов в Эквадоре может привести к массовой волне подобных террористических действий в других странах.

Следует понимать, что конфликт в Эквадоре является внутренним, а не межгосударственным. Поэтому он, по меньшей мере, не будет отвлекать внимание мира от Украины из-за совершенно другой природы.

В то же время должны отметить, что Эквадор поддерживает Украину и последователен в своей позиции. В частности Кито осуждает агрессию Кремля и призывает Москву убираться из Украины.

Обратите внимание! Во время своего визита в Латинскую Америку, в декабре 2023 года, президент Зеленский встречался с Нобоа и высоко оценил позицию Эквадора по поддержке резолюций международных организаций с осуждением российского вторжения в Украину.



Глава государства тогда также предлагал эквадорской стороне присоединиться к имплементации Украинской формулы мира и принять участие в следующей встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики в январе 2024 года. Присоединится ли теперь Эквадор к этой инициативе, учитывая обстоятельства, пока открытый вопрос.



Президент Зеленский в декабре 2023 года провел встречу с лидером Эквадора / Фото ОП

Может ли это повлиять на отношения Эквадора с Украиной? Похоже, что нет, даже если учитывать информационную сторону этой истории, на которой хочет акцентировать Кремль. Ведь российские ИПСО нацелены на отстранение союзников от Эквадора.

Несмотря на то, что россияне пытаются через свои латиноамериканские левацкие каналы распространять тезисы о милитаризации страны, чрезмерных полномочиях армии и полиции, Украина не имеет причин менять свою позицию относительно Эквадора.

Однако, кроме ИПСО, Россия отнюдь никак не может повлиять на ситуацию как с Украиной, так и с другими партнерами и союзниками Эквадора.