Военная техника, взрывы и стрельба: в столице Гвинеи попытка государственного переворота, – СМИ

В столице Гвинеи, что на западе Африки, произошла стрельба. У президентского дворца собрались военные и колонны бронемашин.

По неподтвержденным данным некоторых журналистов, возможно в стране государственный переворот. Предварительно известно, что события в стране начали разворачиваться 5 сентября.

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В Гвинее слышны выстрелы, военные окружили президентский дворец

В столице страны, городе Конакри, очевидцы слышали мощные выстрелы. Кроме того, на улице возле президентского дворца заметили военных и колонны бронемашин.

Власти страны ничего не комментируют, поэтому официальной причины стрельбы пока нет. Правда по неподтвержденной информации некоторых журналистов вероятно речь может идти о госперевороте.

В Гвинее слышны выстрелы у президентского дворца: смотрите видео

Журналистка Самира Саулани написала в твитере, что коллега из столицы ей подтвердил информацию о выстрелах, военных и технике.

Подтверждает выстрелы, выезд военных автомобилей, инструкции оставаться в помещении (посольства сейчас предупреждают иностранных граждан оставаться там). Большая путаница, поэтому нельзя сказать, происходит ли попытка государственного переворота,

– отметила журналистка.

Более того, чиновник анонимно подтвердил, что предварительно известно – президент Гвинеи Альфа Конде не пострадал в результате стрельбы. Больше он никаких деталей не сообщил.

Кроме того, источники среди местных военных пояснили, что под президентский дворец стянули большое количество солдат. Более того, – некоторым выдали тяжелое вооружение.

В столице Гвинеи раздаются выстрелы: смотрите видео

Некоторые источники сообщили о гибели 3 военных, но пока подтвержденной информации нет.

В Гвинее вероятно попытка госпереворота: смотрите карту расположения страны

Что этому предшествовало