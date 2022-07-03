Беспощадность к врагу и история: малоизвестные факты о Военно-Морских Силах Украины

В первое воскресенье июля Украина отмечает День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины – что нужно знать о национальном флоте и истории Украины как морском государстве.

Они первыми официально провозгласили "Слава Украине!" Они первыми почувствовали, что значит "братская любовь" русского агрессора. Они мужественно защищают независимость украинского государства, сохраняя за нами право на море. Они – военнослужащие Военно-Морских сил Украины.

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При содействии ВМС 24 канал собрал интересные и малоизвестные факты о флоте Украины, которые сами Военно-Морские Силы хотели бы рассказать о себе.

В январе 1992 года Украина начала формирование собственных Вооруженных Сил и создание Военно-Морских Сил / Фото 24 канал

В 2022 году Украина отмечает 30 лет современной истории Военно-Морских Сил . 5 апреля 1992 года Президент Украины Леонид Кравчук издал Указ "О неотложных мерах по созданию Вооруженных Сил Украины". Второй пункт этого документа определил "Сформировать Военно-Морские Силы Украины на базе сил Черноморского флота, дислоцированных на территории Украины".

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Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины имеют в своем составе компоненты для ведения боевых действий в трех стихиях :

в море работают флотилия, дивизионы кораблей, катеров и судов;

в воздухе над морем применяются самолеты, вертолеты и БПЛА Байрактар морской авиационной бригады имени Героя Украины полковника Игоря Бедзая;

на суше работают бригады, полки, батальоны и дивизионы морской пехоты, береговые ракетные войска, ствольная и реактивная артиллерия, воинские части всестороннего обеспечения.

Ценности ВМС Украины определены большим флотским экипажем. Это – Верность, Мужество, Сила.

Военнослужащие ВМС неоднократно отмечались в защите Украины / Фото: 24 канал

Подготовкой личного состава всех категорий Военно-Морских Сил ВС Украины занимаются специальные учебные заведения. Школьники выпускных классов учатся в Военно-морском лицее имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного. Квалифицированных матросов готовит Учебный центр ВМС. Старшин обучают Центр подготовки старшинского состава ВМС и Отделения военной подготовки профессионального колледжа морского флота. Офицерские погоны завоевывают курсанты Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия".

Сейчас во всех учебных заведениях, которые готовят личный состав для ВМС, продолжается вступительная компания / Фото 24 канал

2 апреля 2020 года во время испытаний ракетного комплекса "Нептун" крылатой ракетой с полигона "Алибей" на юге Одесской области была поражена морская цель на дистанции 75 километров. В этот день фактически были возрождены береговые ракетно-артиллерийские войска как род сил Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Именно они в современной войне не допустили высадки российских десантов на Черноморском побережье Украины, обстрелы приморских населенных пунктов с корабельной артиллерии и заставили черноморский флот врага отойти от украинских берегов.

День ВМС – почему праздник отмечается в первое воскресенье июля

Дата празднования не связана с конкретным историческим фактом, она объединяет важные события начала лета, которые имели существенное значение для развития Украины как морского государства и влияли на процесс национального создания государства от событий княжеских времен до современности. Основными из них являются:

весна – лето 907 года – морской поход и победа киевского князя Олега под Константинополем;

весна – лето в 1616 году – морской поход и победы казацкой флотилии гетмана Петра Сагайдачного под Кафой, Синопом и Трапезундом;

в июле 1917 – первый выход боевого корабля в морской дозор под украинским флагом осуществил эскадренный миноносец "Завидный";

15 июля 1918 г. был объявлен закон об униформе для украинского флота;

16-18 июля 1918 утвержден Военно-морской флаг Украинского государственного флота, который стал основой современного Военно-Морского Знамени ВС Украины;

в июле 1918 года в Одессе была создана бригада тральщиков – первое постоянно действующее соединение Военно-Морского Флота Украинского государства;

весна – начало лета 1992 года – принесение военной присяги на верность украинскому народу экипажами кораблей, личным составом береговых воинских частей ЧФ, которые в дальнейшем строили ВМС ВС Украины, поднятие на сторожевом корабле СКР-112 Украинского флага и переход в Одессу;

1 июля 1993 – создание 1-го отдельного батальона морской пехоты, начало возрождения современной морской пехоты Украины;

20 июня 2006 года – утверждение современного Военно-Морского Знамени Вооруженных Сил Украины.

История флага украинского флота

Это прямоугольное полотнище белого цвета с соотношением сторон 2:3. В центре – прямой крест синего цвета, а в верхнем левом углу полотнища (кресты) – Государственный Флаг Украины. С трех сторон (кроме крестца) крест имеет синюю кайму, расположенную на расстоянии в 1/4 ширины сторон креста. Ширина сторон креста составляет 1/15 от длины полотнища, а ширина каймы – 1/4 ширины сторон креста. Обе стороны полотнища флага зеркально идентичны.

Военно-Морское Знамя Вооруженных Сил Украины – один из старейших по возрасту и истории уникальных украинских символов. Ему больше 200 лет.

27 февраля 1787 года кошевой атаман Войска Запорожского Сидор Белый как свидетельство уважения к мужеству казаков в боях получил клейноды: большой белый флаг с прямым синим крестом, коррогвы для шалашей, булаву, бунчук и перначи. Этот флаг стал и морским флагом казацкой флотилии, а затем был взят за основу Морского флага флота УНР в 1918 году и современного Военно-Морского Знамени Вооруженных Сил Украины.

Современный вид морского флага был утвержден 20 июня 2006 года / Фото: 24 канал

14 января 1918 Центральная Рада приняла "Временный Закон об украинском государственном флоте", которым был утвержден первый официальный украинский военно-морской флаг ХХ века.

18 июля 1918 г. приказом по Генеральному Морскому штабу исполняющий обязанности Министра морских дел М. Максимов объявил об утверждении Военно-морского флага Украины и приказал его поднимать на кораблях и судах флота. В начале октября того же года они были приподняты на всех кораблях и судах флота в Одессе.

С 1992 года исторический украинский военно-морской флаг поднимается на кораблях и воинских частях возрожденных Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Первопроходцы ВСУ – с чем флот столкнулся впервые

Именно Военно-Морские силы стали той структурой, которая впервые делала что-то, теперь уже совершенно привычное украинскому войску.

Лозунг "Слава Украине! – Героям слава!" впервые в современных Вооруженных Силах Украины официально прозвучало 1 сентября 2009 в Севастополе, как девиз созданного Военно-морского лицея.

Первым подразделением ВСУ, которое вступило на боевое дежурство в составе боевой тактической группы Европейского Союза , стало подразделение 1 отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины.

После аннексии Крыма под украинским флагом остались 10 кораблей и вспомогательных судов, включая флагмана "Гетман "Сагайдачный" . Еще 35 кораблей Россия вынуждена была вернуть позже / Фото: 24 канал

С 1 июля по 30 декабря 2011 года рота морской пехоты после проведения сертификации иностранными военными специалистами из 12 стран и отработкой практических действий во время учебы "Си Бриз - 2011" впервые выполняла задачи боевого дежурства в боевой тактической группе Европейского союза "HelBRo".

С момента развала Советского союза россияне впервые применили оружие против украинского корабля.

21 июля 1992 года сторожевой корабль СКР-112 поднял Государственный флаг Украины и совершил переход из озера Донузлав (Крым) в Одессу. Тогда кораблем командовал капитан-лейтенант Сергей Настенко. На борту судна также находились начальник штаба 17 бригады кораблей охраны водного района, капитан 2 ранга Николай Жибарев и офицеры бригады. Все они еще в январе 1992 года присягнули народу Украины.

На перехват и возврат корабля командованием Черноморского флота, фактически управлявшегося из Москвы, были направлены боевые корабли (СКР "Разительный", МДК-184, МПК-93, РК-260) и авиация (два Бе-12). Против СКР-112 было применено оружие, пытались взять на таран. Но остановить украинский корабль не удалось. После восьми часового перехода корабль вошел в порт Одесса.

Украинской морской пехоте больше ста лет

23 мая 1918 по приказу гетмана Павла Скоропадского по Морскому ведомству были сформированы первые регулярные части морской пехоты Украинского государства.

С 2018 23 мая отмечается День морской пехоты Украины, установленный Указом Президента Украины.

Бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского с собратьями сил обороны Украины героически защищала Мариуполь от превосходящих российских вражеских войск.

Сейчас наша морская пехота, которая провела мероприятия подготовки, получила боевой опыт, воюет на Донбассе, Николаевщине, Запорожье, готова защищать Одесчину.

Люди, изменившие историю ВМС

С флотом и морскими походами связана судьба многих выдающихся исторических и военных деятелей – Петра Конашевича Сагайдачного, Антона Головатого, Сидора Белого, Самойла Кошки, Богдана Глинского, Михаила Дорошенко и многих других.

Украинский флот имеет многовековые традиции героев / Фото: 24 канал

Одна из бригад морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины носит почетное наименование имени контр-адмирала Михаила Билинского .

Билинский был министром украинского правительства начала 20-го века, которое лично формировало военные части морской пехоты и погибло в бою против тогдашних российских оккупантов в рядах морской пехоты.

Многие названия в структуре ВМС чтят память наших современников, героизм которых помог сохранить и развить украинский флот.

Указом Президента Украины от 23 июня 2022 средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" был отмечен почетным отличием "За мужество и отвагу".

Этот корабль 2016 получил наименование в честь капитана 1 ранга Юрия Олефиренко, уроженца Кировоградщины, командира 73 морского центра специального назначения, героически погибшего в бою с российско-террористическими войсками в Донецкой области.

Что известно о Юрии Олефиренко? Капитан I ранга Вооруженных Сил Украины. Командир 73-го морского центра специального назначения Военно-морских сил ВС Украины (2014-2015). Участник войны СССР в Афганистане, миссии сил НАТО в Афганистане (2008-2009) и войны на Донбассе. Кавалер ордена Богдана Хмельницкого.



При участии в антитеррористической операции его подразделение выполняло самые сложные задачи командования. В частности, командир вместе с подчиненными обнаружил и предоставил высшему командованию информацию о минометных позициях врага, из которых в то время велся интенсивный огонь по селу Павлополь Новоазовского района Донецкой области. Благодаря его докладу, украинская артиллерия нанесла точный огневой удар и уничтожила террористов.



Погиб 16 января 2015 во время минометного обстрела в районе сел Гранитное и Николаевка Донецкой области. Юрий бросился в защиту, прикрыв собой троих бойцов; во время эвакуации в медицинское учреждение сердце остановилось.

На боевом счету корабля – охрана и оборона города Очаков, внешнего рейда и Бугско-Днепровского лиманного канала, отражены авиационные налеты вражеской бомбардировочной авиации, успешные артиллерийские удары по враждебным береговым позициям, сбиты крылатые вражеские ракеты.

Также сохранено имя полковника Игоря Бедзая , благодаря которому во время российского вторжения в Крым в 2014 году ВМС Украины уберегли морскую авиацию.

3 марта 2014 года летчики блокированной российскими агрессорами морской авиационной бригады ВМС ВС Украины под командованием полковника Игоря Бедзая рискуя жизнью и судьбой семей – заложников оккупантов совершили перелет вертолетов и самолетов, находившихся на вооружении войсками Новофера.

За эту операцию Бедзая был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени. После перебазирования благодаря его упорству и грамотным действиям личный состав бригады восстановил инфраструктуру, авиационную технику и летные навыки личного состава.

В дальнейшем бригада под его командованием выполняла полеты по открытию надводной обстановки в определенных районах над Черным и Азовским морями, в том числе и в районах незаконно захваченных РФ газовых месторождений Черноморского бассейна, вдоль побережья Черного и Азовского морей, в районах проведения Антитеррористической операции единенных сил.

Игорь Бедзай погиб 7 мая 2022 года в районе населенного пункта Вилково Измаильского района Одесской области, выполняя боевое задание в составе летного экипажа на вертолете Ми-14, в результате атаки вражеского самолета был сбит и получил травмы несовместимые с жизнью от ракеты российского истребителя. Погиб в небе, которое любил и защищал.

Указом Президента за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу Бедзаю присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

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Морской авиационной бригаде Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени Героя Украины полковника Игоря Бедзая".