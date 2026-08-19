Об этом сообщают в ГШ ВСУ.

Почему ранее эти данные хотели скрыть?

В утреннем сводке после ночной атаки России Воздушные силы отметили, что противник запустил две баллистические ракеты "Искандер-М". В то же время, согласно сводке, обе ракеты не удалось уничтожить.

Утренний отчет / Скриншот поста ВВС ВСУ

Напомним, ранее пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что они меняют формат утренних сводок о применении Россией баллистических ракет во время массированных атак. В таких сообщениях не следует раскрывать точное количество запущенных, сбитых, подавленных или тех ракет, которые не достигли целей.

Игнат пояснил, что такие цифры могут создавать ложное впечатление об эффективности украинской ПВО. В частности, после атаки 28 баллистическими ракетами соотношение "28/0" может восприниматься как сообщение о том, что украинские военные не сбили ни одной цели. Такие формулировки активно подхватывают украинские СМИ и российская пропаганда. Противник использует скриншоты официальных сводок и распространяет их в своих информационных ресурсах.

В то же время Воздушные силы будут продолжать информировать граждан о воздушных целях и результатах боевых действий, но данные о баллистике будут предоставляться в более обобщенном виде. Оперативная информация и в дальнейшем будет публиковаться круглосуточно в Telegram, Viber и WhatsApp.