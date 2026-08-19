Про це повідомляють у ПС ЗСУ.

Чому раніше дані хотіли приховувати?

У ранковому зведенні після нічної атаки Росії Повітряні сили зазначили, що противник запустив дві балістичні ракети "Іскандер-М". Водночас, згідно зі зведенням, обидві ракети не вдалося знищити.

Ранкове зведення / Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що вони змінюють формат ранкових зведень щодо застосування Росією балістичних ракет під час масованих атак. У таких повідомленнях мали не розкривати точну кількість запущених, збитих, подавлених або тих ракет, які не досягли цілей.

Ігнат пояснив, що такі цифри можуть створювати хибне враження про ефективність української ППО. Зокрема, після атаки 28 балістичними ракетами співвідношення "28/0" може сприйматися як повідомлення про те, що українські військові не збили жодної цілі. Такі формулювання активно підхоплюють українські медіа та російська пропаганда. Противник використовує скриншоти офіційних зведень і поширює їх у своїх інформаційних ресурсах.

Водночас Повітряні сили продовжать інформувати громадян про повітряні цілі та результати бойової роботи, але дані щодо балістики подаватимуть більш узагальнено. Оперативна інформація й надалі публікуватиметься цілодобово в Telegram, Viber та WhatsApp.