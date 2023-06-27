В Украине станет больше ВЛК: в Минобороны рассказали, что изменится для военных

Все военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию, определяющую пригодность лица к службе. В этом году процессы прохождения ВЛК несколько изменятся.

Правительство утвердило план мер по оптимизации процессов военно-врачебной экспертизы на 2023 год. В Минобороны рассказали, что может измениться для проходящих ВЛК.

Смотрите также Мобилизация в Украине: как происходит военно-врачебная комиссия для студентов

Как в Украине хотят изменить военно-врачебную комиссию

В Минобороны заявили, что план мероприятий по оптимизации процессов ВЛК должен обеспечить военнослужащих надлежащим и быстрым сервисом прохождения военно-врачебной комиссии, уменьшить нагрузку на учреждения здравоохранения Минобороны, другие составляющие сил обороны и коммунальные медицинские учреждения.

Также должна заработать автоматизация прохождения ВЛК, появится интеграция медицинских процессов между военными и гражданскими компонентами.

В ведомстве отметили, что они хотят искоренить чрезмерную бюрократию и обеспечить военнослужащих социальными гарантиями.

Прохождение ВЛК должно стать проще

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что этим решением внедряются эффективные процессы, способные обеспечить качественное прохождение ВЛК в условиях военного положения.

Будет расширена сеть военно-врачебных комиссий, внедрены цифровые инструменты, оборудованы помещения к требованиям людей с ограниченными возможностями. Будут проведены информационные кампании, чтобы каждый военнослужащий четко знал свои права во время прохождения военно-врачебной комиссии, лечения или реабилитации,

– сказал он.

Для оптимизации всех процессов ВЛК сотрудничают подразделения ВСУ, Минобороны, Минздрава, Минветеранов и Минцифры.