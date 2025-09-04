Не сомневаюсь в этом, – Ходжес предположил, какие "карты фронта" передают Путину
- Валерий Герасимов преувеличил масштабы российских военных достижений на территории Украины, заявив о захвате 3500 квадратных километров, тогда как Институт изучения войны подтвердил лишь 2346 квадратных километров.
- Бен Ходжес считает, что российское военное руководство предоставляет Путину ложную информацию об успехах, что может быть результатом страха потерять высокие должности.
Главнокомандующий российской армии Валерий Герасимов преувеличил масштабы российских военных достижений на территории Украины. Он отметил, что оккупанты захватили 3500 квадратных километров нашего государства. Однако реальные цифры отличаются.
Институт изучения войны подтвердил оккупацию 2346 квадратных километров. Российские военные высоких рангов обсуждали ложные данные во время совещания по летнему наступлению страны-агрессора. Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес рассказал 24 Каналу, что такую ложную информацию может получать Владимир Путин от своих приспешников.
Какие данные о войне в Украине получает Путин?
Бен Ходжес отметил, что никого не удивит, что российские военные преувеличивают свои достижения в войне на территории Украины. Все потому, что оккупантам нужно каким-то образом оправдать свои многочисленные расходы и потери военных мощностей.
Он предположил, что военное руководство России боится, чтобы кремлевский диктатор не лишил их высоких должностей, узнав правду.
Поэтому меня не удивляет, что они могли существенно преувеличивать свои успехи, но на самом деле это вредит только им,
– сказал Ходжес.
Несмотря на это, нарратив, который россияне пытаются продвигать в медиа относительно собственных успехов является опасным, ведь это якобы подтверждает то, что победа России неизбежна. По мнению генерал-лейтенанта США в отставке, эту пропаганду надо остановить.
Какие потери понесла Россия на войне в Украине?
Россия потеряла более миллиона солдат на войне в Украине. Такие данные были зафиксированы еще в июне 2025 года. Силы обороны и дальше неуклонно уменьшают количество российских войск.
Агрессия России против Украины привела к одним из самых массовых потерь самым массовым потерям оккупантов за всю историю. За последние десятилетия эта война Кремля является наиболее затратной для россиян. Например, во время Северной войны со Швецией в России погибло 30 тысяч военных.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Россия нарушает все международные нормы. Он подчеркнул, что оккупанты, пытаясь захватить лишь 1% территории Украины, тратят чрезвычайно большие ресурсы.