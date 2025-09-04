Інститут вивчення війни підтвердив окупацію 2346 квадратних кілометрів. Російські військові високих рангів обговорювали неправдиві дані під час наради щодо літнього наступу країни-агресорки. Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес розповів 24 Каналу, що таку неправдиву інформацію може отримувати Володимир Путін від своїх посіпак.

Дивіться також Росія окупувала два села на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Які дані щодо війни в Україні отримує Путін?

Бен Годжес зауважив, що нікого не здивує, що російські військові перебільшують свої досягнення у війні на території України. Все тому, що окупантам потрібно якимось чином виправдати свої численні витрати та втрати військових потужностей.

Він припустив, що військове керівництво Росії боїться, щоб кремлівський диктатор не позбавив їх високих посад, дізнавшись правду.

Тому мене не дивує, що вони могли суттєво перебільшувати свої успіхи, але насправді це шкодить лише їм,

– сказав Годжес.

Попри це, наратив, який росіяни намагаються просувати в медіа щодо власних успіхів є небезпечним, адже це нібито підтверджує те, що перемога Росії неминуча. На думку генерал-лейтенанта США у відставці, цю пропаганду треба зупинити.

Яких втрат зазнала Росія на війні в Україні?