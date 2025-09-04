Институт изучения войны подтвердил оккупацию 2346 квадратных километров. Российские военные высоких рангов обсуждали ложные данные во время совещания по летнему наступлению страны-агрессора. Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес рассказал 24 Каналу, что такую ложную информацию может получать Владимир Путин от своих приспешников.

Какие данные о войне в Украине получает Путин?

Бен Ходжес отметил, что никого не удивит, что российские военные преувеличивают свои достижения в войне на территории Украины. Все потому, что оккупантам нужно каким-то образом оправдать свои многочисленные расходы и потери военных мощностей.

Он предположил, что военное руководство России боится, чтобы кремлевский диктатор не лишил их высоких должностей, узнав правду.

Поэтому меня не удивляет, что они могли существенно преувеличивать свои успехи, но на самом деле это вредит только им,

– сказал Ходжес.

Несмотря на это, нарратив, который россияне пытаются продвигать в медиа относительно собственных успехов является опасным, ведь это якобы подтверждает то, что победа России неизбежна. По мнению генерал-лейтенанта США в отставке, эту пропаганду надо остановить.

Какие потери понесла Россия на войне в Украине?