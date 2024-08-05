Угрожает расстрел или показательное издевательство: как россияне любой ценой пытаются выполнить задание

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла значительную часть личного состава. Военное руководство страны-агрессора массово отправляет своих подчиненных атаковать украинские позиции.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что российские солдаты совсем не мотивированы. Командование применяет мощную систему принуждения, чтобы те выполняли их задачи.

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"Оккупантам лучше погибнуть на поле боя, чем невредимым, не выполнив задание, вернуться обратно в тыл. Ведь за это там их ожидает расстрел или показательное издевательство", – сказал он.

Штурмы оккупантов

Юрий Федоренко отметил, что россияне во время наступления на украинские позиции действуют по принципу Второй мировой войны. Они бегут через открытое поле под обстрелом, чтобы захватить украинские окопы и перейти в рукопашный бой.

Конечно, большинство живой силы ликвидирует артиллерия и дроны. Однако это свидетельствует о том, что, первое, у противника работает система принуждения, второе, руководству безразлично на личный состав, третье, есть все признаки того, что противник заставляет своих военнослужащих применять психотропные вещества,

– подчеркнул он.

Командир батальона добавил, что иногда очень сложно объяснить, когда осколочный боеприпас падает прямо под ноги противнику и детонирует, однако после этого он продолжает движение. Это свидетельствует о том, что военное командование России не пренебрегает различными средствами, чтобы "повысить живучесть личного состава".

Он отметил, что, несмотря на значительные потери, оккупанты имеют еще достаточно ресурса, чтобы мобилизовать россиян на войну и в дальнейшем.