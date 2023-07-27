После 15 ноября военное положение и мобилизацию в случае необходимости могут продолжить. Таких продолжений было 8 с начала полномасштабного вторжения.

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Закон пока не вступит в действие

Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал продление действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток. Теперь соответствующий законопроект должен принять Верховная Рада Украины – продолжение действия военного положения и общей мобилизации будет рассмотрено на ближайшем заседании. Для принятия решения нужно набрать минимум 226 голосов.

Законопроекты о продолжении действия военного положения и мобилизации 26 июля зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно документам, военное положение продлят с 18 августа на 90 суток – то есть до 15 ноября 2022 года.

Продолжение действия военного положения и мобилизации