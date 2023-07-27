После 15 ноября военное положение и мобилизацию в случае необходимости могут продолжить. Таких продолжений было 8 с начала полномасштабного вторжения.
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Закон пока не вступит в действие
Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал продление действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток. Теперь соответствующий законопроект должен принять Верховная Рада Украины – продолжение действия военного положения и общей мобилизации будет рассмотрено на ближайшем заседании. Для принятия решения нужно набрать минимум 226 голосов.
Законопроекты о продолжении действия военного положения и мобилизации 26 июля зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно документам, военное положение продлят с 18 августа на 90 суток – то есть до 15 ноября 2022 года.
Продолжение действия военного положения и мобилизации
- Для продления военного положения и мобилизации Президент подписывает два указа и подает на утверждение в Верховную Раду. Затем законопроект направляют на принятие в Комитет по обороне. После этого за продление голосует Верховная Рада.
- Впервые военное положение и мобилизацию ввела 24 февраля 2022 года. В дальнейшем их продолжали 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года и 7 февраля и 2 мая 2023 года.
- В случае принятия это будет 8 продолжение военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения.