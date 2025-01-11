Рада планирует продлить военное положение и мобилизацию на следующей неделе, – депутат

На следующей неделе в Верховной Раде ожидается голосование за продление военного положения и мобилизации на 90 дней. С начала полномасштабного вторжения такую процедуру проводили уже более 10 раз.

Мобилизацию и военное положение продлят с 8 февраля до 9 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата из фракции "Голос" Ярослава Железняка.

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Как происходит продление мобилизации и военного положения

Железняк напомнил, что для продолжения мобилизации и военного положения президент должен внести в парламент соответствующие указы, которые впоследствии должен принять комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Только после этого депутаты смогут проголосовать.

Отметим, что последний раз Верховная Рада голосовала за продление военного положения и мобилизации в конце октября 2024 года. Решение продлить военное положение поддержали 311 депутатов, а продолжение мобилизации – 304 депутата.

Мобилизация и военное положение продлятся до 8 февраля 2025 года. Согласно законодательству, во время мобилизации мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть призванными к исполнению обязанности по защите Родины, который предусматривает 65 статья Конституции Украины.